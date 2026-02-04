Tomislav Miletic/PIXSELL

U četiri hrvatske županije u tijeku su uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa protiv osumnjičenih članova zločinačkog udruženja zbog preprodaje droga, prijevara, krivotvorenja isprava i pranja novca, izvijestili su u srijedu policija i Uskok.

Akciju na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije, u koordinaciji s Uskokom, provodi 120 pripadnika kriminalističke, specijalne i interventne policije, izvijestila je policija.

Kriminalističkim istraživanjem, kako navode, obuhvaćen je veći broj osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

U policiji kažu da će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene predati pritvorskom nadzorniku i protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uskoku.

Cure prvi detalji

Uskok dodaje da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Prema neslužbenim informacijama uhićeni se sumnjiči za preprodaju kokaina i marihuane, pranje novca, ali i nezakonito stjecanje nekretnina temeljem krivotvorene dokumentacije.