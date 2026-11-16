Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uz mjere opreza na slobodu je iz istražnog zatvora na Bilicama nakon mjesec dana u ponedjeljak pušteno 14 osoba koje su sudjelovale u korteu Torcide neposredno prije utakmice Hajduka i Ajaxa na splitskom Poljudu, doznaje se od glasnogovornice Općinskog suda Jasenke Pavlović.

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Određena im je mjera opreza po kojoj ne smiju prisustvovati utakmicama Hajduka te su uz to obvezni javljati se nadležnoj policijskoj postaji. Šestorici preostalih je produžen istražni zatvor.

Osim 20 navijača koji su bili uhićeni nakon kortea u koejm su uzvikivane nacističke i antisemitske parole, jedan se još nalazi u zatvoru zbog drugog počinjenog kaznenog djela, dok se za jednim još uvijek traga.

Nakon što su navijači u korteu izvikivali uvrede na račun Židova i Ane Frank te zazivali Adolfa Hitlera i Auschwitz, policija je provela opsežno kriminalističko istraživanje, a zatim i uhitila određeni broj navijača, dok se dio njih kroz nekoliko dana sam predao.

Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu predloživši bezuvjetne zatvorske kazne u trajanju od deset mjeseci do dvije godine. Za predsjednika kluba navijača Torcide Ante Stipetića zatražena je jednogodišnja zatvorska kazna, a za bivšeg tajnika Stipe Lekića 18 mjeseci zatvora.