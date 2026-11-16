Premijer Andrej Plenković komentirao je u subotu činjenicu da predstavnik Vlade iz Upravnog vijeća Jankomira nije dao ostavku. "Po zakonu Vlada tj. država ima jednog predstavnika u Upravnom vijeću. Riječ je o liječniku iz sustava Hrvatske vojske, dr. Zdilaru, kojeg osobno poznam. Ne znam je li on bio upoznat da su drugi članovi Upravnog vijeća namjeravali dati ostavke. Meni to djeluje kao 'kopernikanski obrat' političkog pristupa gradske vlasti cijeloj temi. Najprije se brani ravnateljica, pa ravnateljica da ostavku, pa se brani Upravno vijeće, pa Upravno vijeće koje ima većinu i koje odlučuje da ostavku... tako da je tu uloga predstavnika države potpuno sekundarna", izjavio je premijer Plenković.