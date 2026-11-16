SMRT KRISTIANA JOSIPA PERIŠA
Svi ostali podnijeli ostavke, on je ostao: General Zdilar odgovorio na prozivke
Predstavnik Vlade u Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Sveti Ivan general Boris Zdilar poručio je u ponedjeljak kako njegovo imenovanje u to tijelo nije u suprotnosti s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama RH, te da je tamo imenovan kao dugogodišnji liječnik.
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U javnosti su se pojavile teze kojima se želi problematizirati moje imenovanje u Upravno vijeće bolnice Sv. Ivan Jankomir. U prvom redu potrebno je naglasiti da sam kao predstavnik Republike Hrvatske u Upravno vijeće bolnice Sv. Ivan Jankomir imenovan kao dugogodišnji liječnik, naveo je Zdilar u priopćenju.
Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (članak 83. stavak 6.), Vlada Republike Hrvatske imenovala ga je, ističe, kao svog predstavnika u tom Upravnom vijeću, na prijedlog ministrice zdravstva na sjednici održanoj 22. svibnja 2025. godine.
Samo Zdilar nije odstupio iz Upravnog vijeća
"Moje imenovanje nije u suprotnosti s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske budući da je ministar obrane član Vlade koja je donijela tu odluku o imenovanju", poručio je Zdilar.
Prozivanja u medijima na Zdilarov račun započela su nakon tragične smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, kada su zbog utvrđenih propusta ostavke podnijeli ravnateljica bolnice i četvero članova Upravnog vijeća koje imenuje Grad Zagreb. Zdilar je u tom tijelu ostao jedini imenovani vanjski član koji nije odstupio. Njega je u svibnju 2025. imenovala Vlada RH kao svog izravnog predstavnika.
Tvrdio da je za tragediju doznao iz medija
Dodatne kritike u javnosti izazvala je i njegova izjava da o smrti pacijenta nije znao gotovo tri tjedna te da je za tragediju doznao tek iz medija, zbog čega se u medijima otvorilo pitanje svrhe njegovog nadzora i neinformiranja Ministarstva zdravstva.
U jeku političkih rasprava između državne i gradske vlasti oko nadležnosti nad bolnicom, saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk zatražio je očitovanje Vlade dovodeći u pitanje smisao njegovog ostanka u vijeću i narušavanje političke neutralnosti Oružanih snaga. Uz to, u javnosti i oporbi propituje se i zakonitost samog imenovanja s obzirom na to da Zakon o službi u Oružanim snagama djelatnim vojnim osobama zabranjuje obavljanje poslova ili pružanje usluga za druge pravne osobe.
Kako ga je branio Plenković
Premijer Andrej Plenković komentirao je u subotu činjenicu da predstavnik Vlade iz Upravnog vijeća Jankomira nije dao ostavku. "Po zakonu Vlada tj. država ima jednog predstavnika u Upravnom vijeću. Riječ je o liječniku iz sustava Hrvatske vojske, dr. Zdilaru, kojeg osobno poznam. Ne znam je li on bio upoznat da su drugi članovi Upravnog vijeća namjeravali dati ostavke. Meni to djeluje kao 'kopernikanski obrat' političkog pristupa gradske vlasti cijeloj temi. Najprije se brani ravnateljica, pa ravnateljica da ostavku, pa se brani Upravno vijeće, pa Upravno vijeće koje ima većinu i koje odlučuje da ostavku... tako da je tu uloga predstavnika države potpuno sekundarna", izjavio je premijer Plenković.
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