"Sigurno je da se istražuje sve i da, ukoliko se pokaže da postoje razlozi da se proširi istraga, da će se ona proširiti. Ja se osobno ne bih iznenadio", izjavio je Božinović odgovarajući na pitanje istražuje li se i odgovornost drugog medicinskog osoblja koje je bilo prisutno na snimci događaja u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.