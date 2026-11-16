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slučaj jankomir

Uhićene još četiri osobe sa snimke iz sobe Kristiana Josipa Periša

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Hina
|
16. stu. 2026. 14:43
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12.11.2026., Zagreb - Ispred klinike Sveti Ivan na Jankomiru ostavljeni su lampioni u cast Kristiana Josipa Perisa. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Zagrebačka policija potvrdila je u ponedjeljak poslijepodne uhićenja još četvero osumnjičenih zbog teškog ubojstva Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, 21. listopada.

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Ne otkrivajući identitete policija je izvijestila da je zbog Periševe smrti danas nastavljeno kriminalističko istraživanje nad četiri osobe i to 33-godišnjakinjom, 27-godišnjakom, 23-godišnjakinjom i 27-godišnjakinjom.

Neslužbeno, radi se o liječnici, dvije medicinske sestre i tehničaru zabilježenima na snimkama zajedno s četvoricom ranije uhićenih medicinskih tehničara koji su osumnjičeni zbog teškog ubojstva posebno ranjive osobe te im je određen istražni zatvor 8. studenoga. 

Danas privedeni će, kako se doznaje, biti ispitani u zagrebačkom Županijskom državnom odvjetništvu koje potom treba odlučiti hoće li i protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Zatraži li tužiteljstvo i za njih istražni zatvor o prijedlogu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je ranije u ponedjeljak da se u slučaju smrti Kristiana Josipa Periša istražuju sve okolnosti te da se ne bi iznenadio ako se istraga proširi i na druge osobe koje su bile prisutne tijekom postupanja medicinskog osoblja.

"Sigurno je da se istražuje sve i da, ukoliko se pokaže da postoje razlozi da se proširi istraga, da će se ona proširiti. Ja se osobno ne bih iznenadio", izjavio je Božinović odgovarajući na pitanje istražuje li se i odgovornost drugog medicinskog osoblja koje je bilo prisutno na snimci događaja u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.

Prema njegovim riječima, ključan trenutak bilo je zaprimanje snimke nadzornih kamera 6. studenoga, koja je usmjerila daljnje kriminalističko istraživanje i dovela do uhićenja četvorice medicinskih tehničara.

Nakon objave snimke postupanja prema Perišu ostavku je podnijela ravnateljica Klinike Majda Grah, a uslijedile su i ostavke drugih članova vodstva bolnice i upravnog vijeća.

Ministarstvo zdravstva prošlog je tjedna priopćilo da je zdravstvena inspekcija utvrdila nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenta te da se nadzor nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti njegove smrti, uključujući moguću odgovornost ravnateljice i upravnog vijeća.

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Teme
jankomir klinika za psihijatriju sveti ivan kristian josip periš policija

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