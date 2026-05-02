Ličkog župana gađala pepeljarom, intervenirala i policija

Prošlog petka, u noći na 24. travnja u Novalji na otoku Pagu, u još neotvorenom restoranu došlo je do incidenta u čijem središtu se našao ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ) i njegova prijateljica.

Svađa na terasi u kasnonoćnim satima prerasla je u fizički obračun, saznaju novinari 24sata Hajrudin Merdanović i Luka Safundžić, kad je žena na župana bacila pepeljaru i druge predmete "koji su joj se našli pri ruci".

Prema neslužbenim informacijama, žena je nakon toga pozvala policiju, a na teren je izašla i Hitna pomoć. Županu je izmjeren više od jedan promil, a ženi više od dva promila alkohola u krvi.

Ličko-senjska policija je potvrdila događaj bez navođenja identiteta uključenih osoba. Prema priopćenju, jedna je osoba zbog stupnja alkoholiziranosti zadržana u policijskoj postaji do otrežnjenja. Prema neslužbenim informacijama, u postaji je zadržana žena.

Incident se, pišu 24sata, dogodio noć uoči otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji, zbog čega je Petry i stigao na Pag. No, na kraju se na otvorenju nije pojavio.