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DODATNE FUNKCIJE

Nova verzija mPorezne donosi važnu novost za građane i poduzetnike, evo što sve omogućuje

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Hina
|
23. lis. 2026. 16:05
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Sanjin Strukic/PIXSELL

Porezna uprava izvijestila je u petak da je građanima i poduzetnicima dostupna nova verzija aplikacije mPorezna s dodatnim funkcionalnostima, pri čemu posebno ističu MIKROeRAČUN, koji omogućuje zaprimanje, fiskalizaciju te pregled i upravljanje ulaznim eRačunima izravno putem mobilnog uređaja.

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Mobilna aplikacija mPorezna omogućuje jednostavan pristup elektroničkim uslugama Porezne uprave, a nova verzija aplikacije, kako ističu iz PU, dostupna je za mobilne operativne sustave Android i iOS, navode iz PU.

Nova verzija mPorezne obuhvaća niz dodatnih poboljšanja na najčešće korištenim funkcionalnosti, uključujući prijavu, pregled zahtjeva i obrazaca te uvid u podatke dostupne kroz aplikaciju. Cilj svih unapređenja je omogućiti brže, jednostavnije i ugodnije korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, bilo kada i bilo gdje.

Kako ističu, posebna novost je integracija funkcionalnosti MIKROeRAČUN u novu verziju te aplikacije, koja omogućuje zaprimanje, fiskalizaciju te pregled i upravljanje ulaznim eRačunima izravno putem mobilnog uređaja. 

Kako bi korištenje bilo što jednostavnije, pri prvom ulasku u ovu funkcionalnost korisnicima je dostupan kratki vodič kroz osnovne mogućnosti i način rada, a vodič se može ponovno otvoriti u bilo kojem trenutku pritiskom na znak „?“ u gornjem desnom kutu mobilne aplikacije, pojašnjavaju.

Podsjetimo, PU je ranije ovoga tjedna objavila je da je posredstvom aplikacije MIKROeRAČUN korisnicima omogućeno besplatno izdavanje eRačuna, čime im se omogućuje pravodobna priprema za zakonsku obvezu izdavanja eRačuna koja počinje 1. siječnja 2027. godine. 

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Teme
aplikacija mporezna mporezna porezna porezna uprava

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