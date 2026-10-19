Novi poticaj za obitelji: Do 70.000 eura za kvalitetne sadržaje za djecu

Neva Zganec/PIXSELL

Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv vrijedan pet milijuna eura za financiranje edukativnih, kulturnih i sportskih programa za predškolsku djecu i učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, a gradovi i općine mogu se prijaviti do 19. studenoga.

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Programi će se provoditi tijekom školske godine i praznika, od početka aktualne do početka iduće školske godine, s ciljem osiguravanja kvalitetnih sadržaja za djecu i lakšeg usklađivanja obiteljskih i poslovnih obveza roditelja. Poseban naglasak stavljen je na dostupnost programa djeci u gradskim, prigradskim i ruralnim sredinama.

Koliko novca se i za što dijeli?

Od ukupnog iznosa, tri milijuna eura namijenjena su projektima slabije razvijenih jedinica lokalne samouprave, razvrstanih od prve do četvrte skupine prema indeksu razvijenosti, a dva milijuna eura projektima razvijenijih sredina. Pojedinačni projekti mogu dobiti od 10.000 do 70.000 eura bespovratnih sredstava.

Ministar Ivan Šipić istaknuo je da je cilj omogućiti djeci u manjim sredinama jednake prilike kao onima u velikim gradovima te osigurati roditeljima pouzdanu podršku u skrbi za djecu dok su na poslu.

Na poziv se mogu prijaviti gradovi, općine i Grad Zagreb, samostalno ili u partnerstvu s drugim jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva.

Prijave se podnose elektronički putem sustava ePrijave , najkasnije do 19. studenoga 2026. u 16 sati, priopćilo je Ministarstvo.