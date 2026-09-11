Šipić: Prvog dana više od 500 prijava za sufinanciranje automobila

Šipić je naglasio važnost snažnih i razvojno usmjerenih lokalnih zajednica za budućnost Hrvatske. "Područje Cetinskog kraja desetljećima je suočeno s negativnim demografskim trendovima. Zato je naša zadaća stvarati uvjete u kojima će mladi ostajati, obitelji imati sigurnost i podršku, a oni koji su otišli imati razlog i priliku vratiti se u svoj rodni kraj", rekao je.