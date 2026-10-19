Do 120 eura božićnice za umirovljenike, nezaposlene branitelje... Grad objavio detalje, prijave traju do kraja studenoga

Korisnicima koji uz zahtjev dostave IBAN božićnica će biti uplaćena na tekući ili žiro račun nakon obrade zahtjeva, a najkasnije do Badnjaka, 24. prosinca. Oni koji ne dostave podatak o IBAN-u božićnicu će moći podići u poslovnicama Fine od 10. do 24. prosinca ove godine, objavio je Grad Velika Gorica.