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Do 120 eura božićnice za umirovljenike, nezaposlene branitelje... Grad objavio detalje, prijave traju do kraja studenoga
Velika Gorica i ove godine isplaćuje božićnice umirovljenicima s mirovinama do 750 eura, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, osobama s invaliditetom i nezaposlenim hrvatskim braniteljima, iznose od 40 do 120 eura.
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Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom zaprimaju se od ponedjeljka, 19. listopada do 30. studenoga ove godine i njih moraju podnijeti svi korisnici koji ostvaruju uvjete za isplatu božićnice.
Božićnica ovisi o visini mirovine i statusu korisnika, te iznosi od 40 do 120 eura. Maksimalno mogućih 120 eura dobit će umirovljenici s primanjima do 270 eura, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i nezaposlenih hrvatski branitelji.
Umirovljenici s primanjima od 270,01 do 390 eura dobit će 65 eura, oni s primanjima od 390,01 do 480 eura 50 eura, a umirovljenici s primanjima od 480,01 do 750 eura dobivaju 40 eura božićnice.
Osobe s invaliditetom koje ostvaruju pravo na inkluzivni dodatak prve, druge ili treće razine dobit će božićnicu u iznosu od 50 eura.
Novost je da će korisnici koji dostave podatak o IBAN-u božićnicu prvi put moći dobiti izravnom uplatom na svoj tekući ili žiro račun.
Korisnicima koji uz zahtjev dostave IBAN božićnica će biti uplaćena na tekući ili žiro račun nakon obrade zahtjeva, a najkasnije do Badnjaka, 24. prosinca. Oni koji ne dostave podatak o IBAN-u božićnicu će moći podići u poslovnicama Fine od 10. do 24. prosinca ove godine, objavio je Grad Velika Gorica.
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