CILJ 1000 EURA
Kukavica: Naknada za novorođeno dijete podiže se sa 600 na 800 eura
Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Ivica Kukavica u Saboru je najavio podizanje jednokratne naknade za novorođeno dijete na 800 eura.
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Ivica Kukavica je ustvrdio kako je to plod višemjesečnih razgovora DP-a i HDZ-a te da će Vlada to uskoro i službeno objaviti.
Tijekom rasprave o radu Vlade i prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića, Kukavica se pohvalio dobrim rezultatima njihova ministra Ivana Šipića, a onda i najavio povećanje naknade za novorođenu djecu.
"Kad smo ušli u ovu vladu, naknada za novorođeno dijete bila je oko 300 eura, danas je 600, a uskoro će biit 800. Naknada za novorođeno dijete bit će podignuta na 800 eura, to je 500 eura više nego na početku manadata. Naš je cilj 1000 eura za novorođeno dijete do kraja ovog mandata. To su konkretni pomaci koje osjeća svaka obitelj i to se pokušava obezvrijediti kad se govori o sudjelovanju DP-a u Vladi i tvrdi da se bavimo samo ideologijom", poručio je Kukavica.
Dodao je kako već dvije godine ispravljaju negativne demografske trendove pa je naveo da je u 2025. rođeno oko 400 djece više nego 2024. te da je ove godine već dosad rođeno oko 1000 djece više nego prošle.
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