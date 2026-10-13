Kukavica: Naknada za novorođeno dijete podiže se sa 600 na 800 eura

"Kad smo ušli u ovu vladu, naknada za novorođeno dijete bila je oko 300 eura, danas je 600, a uskoro će biit 800. Naknada za novorođeno dijete bit će podignuta na 800 eura, to je 500 eura više nego na početku manadata. Naš je cilj 1000 eura za novorođeno dijete do kraja ovog mandata. To su konkretni pomaci koje osjeća svaka obitelj i to se pokušava obezvrijediti kad se govori o sudjelovanju DP-a u Vladi i tvrdi da se bavimo samo ideologijom", poručio je Kukavica.