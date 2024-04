Obersnel: HDZ je ubacio Butkovića u sukob s Milanovićem kako bi predsjednik preusmjerio pažnju s glavne mete

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Bivši SDP-ov gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel bio je gost Newsrooma. S našim Domagojem Novokmetom je komentirao predstojeće parlamentarne izbore.

Sedma izborna jedinica – najbolji primjer nelogičnosti u izbornom sustavu?

“Ona je najbolji dokaz nakaradnosti organizacije izbornih jedinica”, smatra Obersnel.

“Vjerujem da ćemo u ove naredne četiri godine promijeniti taj nakaradni sustav i vratiti se na ono što smo mi predlagali, a to je šest izbornih jedinica koje će pratiti granice županije”, dodaje.

‘Frankensteinska’ izborna jedinica: Dijeli ih 700 kilometara, a što ih spaja?

“Potpuno je jasno da je to nešto što odgovara HDZ-u. Oni su na neki način izolirali one izborne jedinice u kojima znaju da ne mogu dobiti bolji izborni rezultat u odnosu na one koje njima idu u prilog. Najapsurdniji primjer takvog krojenja izbornog jedinica je upravo sedma izborna jedinica”, objašnjava.

Butković vs. Milanović – PR vratolomija kojom si ministar želi poboljšati rejting u VIII. izbornoj jedinici?

“Tu je više jedna druga igra HDZ-a”, kaže Obersnel.

“Ubacili su taj sukob s Butkovićem da bi ovaj čije se ime ne smije spominjati malo preusmjerio svoju pažnju s glavne mete, Plenkovića, prema Butkoviću. To je suština cijele priče”, tvrdi bivši gradonačelnik.

Je li Milanović zakomplicirao stvari SDP-u?

“Cijela priča se nije desila preko noći. To je ideja koja je rasla i na kojoj se radilo neko vrijeme i činjenica je da je to probudilo interes birača i da je donijelo značajni rast popularnosti SDP-a i koalicije Rijeke pravde, u odnosu na prethodna ispitivanja”, ističe Obersnel.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.