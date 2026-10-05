dali rok vladi
Sindikati usporedili plaće i inflaciju pa poslali poruku: "Vuku nas za nos"
Tri obrazovna sindikata očekuju od Vlade da najkasnije idući tjedan započnu pregovore o osnovici plaće, materijalnim pravima i indeksaciji plaća za 2027. godinu za 250.000 zaposlenih u javnim službama, kazali su čelnici sindikata u utorak na konferenciji za novinare u Osijeku.
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Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja rekao je da je svih 11 sindikata krajem rujna uputilo poziv Vladi za početak pregovora, a prije nekoliko dana i požurnicu o tome.
"Vlada opstruira 1.400 dana pregovore sa svim ovim sindikatima za njihove granske ugovore, a 680 dana Vlada nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja 250.000 zaposlenika. To su činjenice koje pokazuju da je posvećenost Vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih desetak godina", rekao je Kroflin.
Dodao je kako oko pregovora o osnovici i materijalnim pravima imaju velika očekivanja od ministra financija Tomislava Ćorića koji već ima iskustvo pregovora sa sindikatima.
Kroflin je rekao kako je osnovica plaća ove godine rasla kumulativno 2 posto, dok inflacija ide prema 5 posto prosječno na razini godine.
Rast plaća u privredi ove godine ide prema 10 posto, pa je Vlada svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji, kazao je Kroflin.
Osvrnuo se na situaciju s plaćama u Gradu Zagrebu, gdje su na vlasti Možemo! i SDP, ocijenivši da su bitno unaprijediti poziciju svojih zaposlenika.
"Osnovica u tim javnim poduzećima rasla je u zadnje dvije godine 40 posto, dok kod nas nije rasla čak niti dvoznamenkasto, a ove godine dva posto. Poruka je da Možemo! u Zagrebu može, a HDZ na nacionalnoj razini očito ne može", rekao je Kroflin.
Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod kaže kako premijer Andrej Plenković jedno govori, a sasvim drugo radi, te zapovijeda svojim ministrima da pregovore s javnim službama odugovlače što je god moguće duže.
"Oni nas zapravo vuku za nos, zato što znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula", ustvrdio je Stipić.
Ukoliko nema nikakvih novih materijalnih prava, nema povećanja postojećih materijalnih prava, a to onda zapravo znači da cijena rada zapravo pada, kazao je.
Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske podsjetio na današnji Međunarodni dan učitelja te ustvrdio kako nastavnici od 2016. čekaju velike reformske zahvate, od cjelovite kurikularne reforme preko škole za život do danas.
"Čekamo jednu reformu u kojoj će nastavnici biti centar svijeta. Dok god je tako da su samo učenici i roditelji zadovoljni, mi ćemo imati frustraciju, mi ćemo imati to što imamo a to je da 1.300 eura ne može nikoga privući u školski sustav", ocijenio je Turalija.
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