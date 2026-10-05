Istraživanje otkrilo pri kojoj brzini automobil troši najmanje goriva – rezultat će iznenaditi mnoge vozače

Zion C/Unsplash

Dugo se vjerovalo da automobil najmanje goriva troši pri brzini od oko 90 kilometara na sat. Međutim, podaci pokazuju nešto drukčiju sliku – najekonomičnija brzina mogla bi biti niža, a na potrošnju ne utječe samo brzina vožnje nego i broj okretaja motora, stupanj prijenosa, opterećenje vozila i otpor zraka.

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Dugo se vjerovalo da automobil najmanje goriva troši pri brzini od oko 90 kilometara na sat. Međutim, podaci pokazuju nešto drukčiju sliku – najekonomičnija brzina mogla bi biti niža, a na potrošnju ne utječe samo brzina vožnje nego i broj okretaja motora, stupanj prijenosa, opterećenje vozila i otpor zraka.

Potrošnja, naime, ne raste niti pada jednostavno s promjenom brzine. Vrlo spora vožnja također može biti neekonomična, dok pri velikim brzinama otpor zraka počinje znatno povećavati količinu potrebnog goriva, piše Metropolitan.si.

Istraživanje francuskog tehničkog centra Cerema pokazalo je da odnos brzine i potrošnje goriva podsjeća na asimetrično slovo „U“. Pri malim brzinama, između otprilike 10 i 40 kilometara na sat, potrošnja je relativno visoka.

Kako brzina raste, potrošnja se smanjuje i najnižu točku doseže pri otprilike 70 kilometara na sat. Nakon toga ponovno počinje rasti, a jedan od glavnih razloga je otpor zraka.

Otpor zraka postaje posebno značajan pri brzini od oko 80 km/h, a njegov utjecaj naglo raste s daljnjim povećanjem brzine. Pritom ne raste proporcionalno brzini – ako se brzina udvostruči, sila otpora zraka može biti približno četiri puta veća, pod pretpostavkom da svi ostali uvjeti ostanu isti.

Razlika se lako može primijetiti i u potrošnji goriva. Povećanje brzine sa 100 na 120 km/h može povećati potrošnju za oko 20 posto. Zbog toga i relativno mala razlika u brzini na autocesti može znatno utjecati na količinu potrošenog goriva.

Sličan princip vrijedi i za električne automobile. Veći otpor zraka zahtijeva više energije iz baterije i time smanjuje doseg vozila. Prema navedenim testovima, povećanje brzine sa 110 na 130 km/h može povećati potrošnju energije za više od četvrtine.

Ipak, ne postoji jedna brzina pri kojoj će svaki automobil trošiti najmanje. Na potrošnju utječu vrsta motora i mjenjača, aerodinamika, masa vozila, gume, nagib ceste, vjetar, temperatura i prometni uvjeti, ali i način na koji vozač ubrzava i koči.

Osnovno je pravilo stoga jednostavno: vrlo spora vožnja ne mora značiti i najmanju potrošnju, dok pri većim brzinama potrošnja počinje naglo rasti zbog sve većeg otpora zraka.