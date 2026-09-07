Radovan Fuchs poslao poruku učenicima: Budite znatiželjni, hrabri i ustrajni

U poruci je istaknuo i važnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te je najavio nastavak potpore dječjim vrtićima kroz model fiskalne održivosti i daljnja ulaganja u njihovu izgradnju i opremanje. "Neka nam stoga ova školska i pedagoška godina donesu iznimne rezultate, uzajamno poštovanje i trenutke na koje ćemo svi biti ponosni. Neka to putovanje bude nezaboravno", naglasio je ministar.