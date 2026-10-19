Obuljen Koržinek odgovorila Benčić: "Nema nikakvog govora o povredi prava EU-a"

Napomenula je da je Hrvatski sabor u ožujku usvojio Zakon kojim je preuzeo one odredbe Uredbe koje nisu bile usklađene ili nisu bile uređene medijskim zakonima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Obuljen Koržinek navela je i da je Hrvatska, kao i druge države članice EU provela ekstenzivne konzultacije vezano uz usklađenost.