Benčić: Prijavit ćemo Hrvatsku EK jer se ne poštuje Akt o slobodi medija

Osvrnula se i na deset premijerskih godina Andreja Plenkovića i ocijenila da ni u jednom segmentu koji je ključan za život građana: od mirovina, inflacije, stanovanja, pa do zdravstva, nema napretka. "On je premijer koji je deset godina na vlasti i ima samo 17 posto populacije u ovoj zemlji koja misli da zemlja ide u dobrom smjeru. To je manje od Trumpa. To je njegova bilanca", rekla je Benčić.