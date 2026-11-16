ukupan broj porastao na 18
Još sedam radiologa iz Vinogradske dalo otkaz
U KBC-u Sestre milosrdnice u ponedjeljak je zaprimljeno sedam novih otkaza radiologa, svih s lokacije Vinogradska, čime je njihov ukupan broj porastao na 18 nakon izbora Dijane Zadravec za predstojnicu radiologije, potvrdili su Hini iz bolnice.
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Iz KBC-a pojašnjavaju da je u svih sedam novih slučajeva riječ o zahtjevima za sporazumni prestanak radnog odnosa, što znači da će se s liječnicima razgovarati o uvjetima i mogućim datumima njihova odlaska.
Ističu da svi radiolozi zasad rade te da nema poteškoća u organizaciji radiološke službe.
Novi zahtjevi podneseni su na lokaciji Vinogradska, a riječ je uglavnom o liječnicima koji rade na torakoabdominalnoj radiologiji i radiologiji dojke.
Prema pisanju Jutarnjeg lista, Radničko vijeće trebalo bi danas dati pisano mišljenje o prijedlogu reorganizacije radiologije kojim se predviđa izdvajanje radiologije Klinike za tumore u zaseban Zavod za intervencijsku i onkološku radiologiju, dok bi se Odjel za traumatološku i muskuloskeletnu radiologiju u Draškovićevoj vratio u sastav Klinike za traumatologiju.
Radiolozi iz Draškovićeve ranije su zatražili povratak svojeg odjela u sastav Klinike za traumatologiju, najavljujući u protivnom mogućnost odlaska iz bolnice.
Iz KBC-a su Hini potvrdili da se sjednica Upravnog vijeća očekuje krajem tjedna, kada bi se trebalo odlučivati o žalbi na izbor Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.
Zadravec je za predstojnicu izabrana odlukom ravnatelja Davora Vagića od 28. listopada, a njezin izbor izazvao je nezadovoljstvo dijela radiologa, koji su kao razlog odlaska navodili negativna iskustva iz razdoblja kada je ranije vodila radiologiju.
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