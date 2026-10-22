Olakšava se ostavinski postupak za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, evo što se mijenja

Marko Seper/PIXSELL

Hrvatski sabor u petak će raspraviti konačni prijedlog izmjena Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu kojim će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego se nestalu osobu proglasi umrlom, što će moći učiniti svi zakonski nasljednici, a ne samo članovi obitelji.

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Predloženim izmjenama predviđeno je da Ministarstvo hrvatskih branitelja, na zahtjev člana obitelji ili drugog zakonskog nasljednika, donosi rješenje kojim se utvrđuje status osobe nestale u Domovinskom ratu, odnosno smrtno stradale osobe za koju nije poznato mjesto ukopa.

Takvo rješenje služit će isključivo za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom, pri čemu se ne mijenja pravni status nestale osobe.

1725 nestalih

U odnosu na prijedlog zakona iz prvog čitanja, konačni prijedlog zakona dopunjen je odredbom kojom se, u slučaju kada nema živih članova obitelji prema definiciji iz Zakona, podnošenje zahtjeva omogućuje svim zakonskim nasljednicima.

Hrvatska još uvijek traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa.