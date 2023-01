Podijeli :

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i koalicijski partner HDZ-a gostovao je u N1 Studiju u kojem je komentirao smjene ministara u Vladi, sporu obnovu te podizanje cijena.

“Smjene u Vladi su očekivane, bar što se tiče minstra Ivana Paladine. Ako želimo nešto postići po pitanju obnove onda treba napraviti restart, clean start. U tom slučaju ne treba otići samo Paladina nego apsolutno svi koji su bili u tom lancu. Tripartitni sustav nema svoju budućnost. Ako želite da se nešto ne dogodi u birokraciji, onda osnujte još jedno povjerenstvo ili fond”, rekao je Dario Hrebak te je dodao: “Vlada je imala dosta dobrih strateških postignuća poput ulaska Hrvatske u eurozonu i Schengen kojima ćemo prestići Rumunjusku i Bugarsku. No, sve je to badava ukoliko se ništa ne napravi da se ljudi konačno vrate u svoje kuće”.

Hrebak navodi kako je obnova ljudsko i humanitarno pitanje te pitanje svih pitanja.

“To je križ svih nas i koalicijskih partnera, ne možemo bježati od te teme. Od svih postignuća koja ste napravili, ako jednu stvar niste dobro napravili to će vas pratiti. Andrej Plenković sad misli napraviti čisti start, a s druge strane mislim da nema previše izbora, on mora napraviti nešto radikalno da bi se te stvari pomaknule, cijeli naš sustav je užasno spor”, rekao je te dodao: “Ne možemo maknuti ministra i onda sve po starom. Za godinu i pol dana su izbori, mi moramo nešto napraviti kao vladajući, pa makar pred izbore”.

Hrebak navodi kako osobno smatra da je ministrica Nataša Tramišak bila dobra ministrica i da se vide određeni pomaci.

“Plenković ima apsolutno pravo smjeniti Tramišak ako to želi. HDZ ima najveću odgovornost i teret, on neka si bira tim. To su obiteljske stvari unutar HDZ-a, neka oni to riješe i neka nama kažu koji su planovi za dalje. Dosad nam je premijer uvijek racionalno i razumno postavljao stvari. Nataša Tramišak, da rezimiram, bila je dobra ministrica. Ne znam je li odlazi, ali u svakom slučaju bila je i još je uvijek dobra ministrica. Ako premijer ima neki bolji izbor mi ćemo to respektirati, ako ne, onda ćemo porazgovarati”.

Hrebak smatra da bi državni tajnik Šime Erlić bio njena dobra zamjena jer je, kako kaže, on sposoban čovjek koji se dokazao na natječajima europskih fondova u Zadru.

“To su sad nijanse između njih dvoje. Ne mislim da je ona kriva i da se treba baciti kamen na nju. Njena je zasluga da nema nikakvih afera iza nje. Svi ministri ne valjaju od strane oporbe, dok se dogodi ovako nešto, onda su svi zlatni. Ona je dobra ministrica, ali premijer ima pravo birati svoj tim. Moje je mišljenje da postoje ministri koji su već trebali otići iz Vlade. To nisu ministri koji su jako loši, ali su ministri za koje mislim da bi se našla bolja rješenja. A tko danas uopće i želi biti ministar? To je ili onaj koji želi krasti ili onaj koji nije sam svoj. Što možemo očekivati od ministra koji ima manju plaću od svog pomoćnika”, rekao je.

Za kraj je prokomentirao stanje na tržištu.

“Ono je sad pod utjecajem svakakvih vanjskih faktora. Teško je funkcionirati kad se smanji PDV, a hrana je skuplja. Mislim da Vlada ne treba previše intervenirati da nam se ne dogodi stanje kao u Mađarskoj. Mislim da sad trebamo malo spustiti tenzije jer nismo u tako lošoj situaciji. Ta će se situacija do neke mjere stabilizirati, ali dodavanjem poreza ništa ne bi napravili. Dobro je da inspekcije naprave svoj posao, ali kako ćete kazniti nekog tko nije 3 mjeseca dizao cijene, a dignuo ih je sad? Dizanje poreza za cijelo gospodarstvo bi bilo ludost. Mislim da je trebalo krenuti u crne liste i Slovenija je tu napravila dobar potez. Nisam se ni ja toga sjetio, mislim da smo to trebali napraviti, no lako je sad pametovati poslije svega. Samo da nam dođe 5 posto turista više temeljem toga što smo ušli u eurozonu, i bit ćemo sretni”, zaključio je.

