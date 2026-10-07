pozdrav "Za dom spremni"
Orešković žestoko reagirala na transparent s Poljuda
Saborska zastupnica Dalija Orešković (DOSiP) reagirala je na transparent koji su hrvatski navijači razvili tijekom utakmice Hrvatske i Španjolske na splitskom Poljudu
Oglas
Transparent se odnosio na sudsko kažnjavanje korištenja pozdrava 'Za dom spremni', a Orešković je poručila da se s kritikom pravosuđa djelomično može složiti, ali iz potpuno suprotnih razloga od autora poruke.
"Godinama afere se nižu, a Hrvatima zbog pozdrava 'Za dom' kazne stižu. Sramotna praksa sudstva. Pozdrav naših očeva najveći je problem društva?“, pisalo je na velikom transparentu koji je razvijen na tribinama Poljuda.
Poruka je izazvala reakciju Dalije Orešković, koja se oglasila na Facebooku.
"Najveći problem našeg društva nije pozdrav 'Za dom spremni', nego su najveći problem njegovi pozdravljači“, napisala je.
Orešković se potom osvrnula na povijesni kontekst pozdrava.
"U razdoblju NDH ti pozdravljači bili su ustaše. Fašisti. Nekome su oni doista bili očevi, ali nisu očevi i našoj domovini. Očevi naše domovine borili su se na drugoj strani i bili su antifašisti.
S kritikom našeg sudstva, mogla bih se složiti. Doista je praksa sramotna, jer nije dovoljno osuđujuća, nije u tome dosljedna i jasna. Da je pravosuđe kroz svoje odluke i kazne čvrsto čuvalo temeljne ustavne i civilizacijske vrijednosti Republike Hrvatske, ovakvih transparenata po stadionima ne bi ni bilo.
Ali sudovi se ne usude, nisu neovisni. Ne mogu protiv za dom spremni, kada su i oni koji su na vlasti njegovi pozdravljači.
Kada se vlast zajedno sa masom na stadionima pozdravlja s pozdravom ustaških očeva, to je znak da je oživljava ona poražena vojska.
I da, to i jest najveći problem ovog društva", napisala je Orešković.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas