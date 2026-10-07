Orešković žestoko reagirala na transparent s Poljuda

S kritikom našeg sudstva, mogla bih se složiti. Doista je praksa sramotna, jer nije dovoljno osuđujuća, nije u tome dosljedna i jasna. Da je pravosuđe kroz svoje odluke i kazne čvrsto čuvalo temeljne ustavne i civilizacijske vrijednosti Republike Hrvatske, ovakvih transparenata po stadionima ne bi ni bilo.