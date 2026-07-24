"Ono što mogu pozitivno istaknuti su rekreativne udruge, trkačke udruge, gdje sam ga vodio na trčanje, gdje smo bili prihvaćeni, različiti društveni događaji gdje su nas jednostavno prihvatili. Nisam imao kome niti sam ga htio ostaviti negdje na čuvanju. Poveo sam ga sa sobom i na taj način smo ispunili inkluziju na svoj način i ono što nam država nije osigurala – tu neku društvenu prisutnost", istaknuo je.