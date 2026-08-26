Koliko nedostaje osobnih asistenata? Ružić: U ljetnoj sezoni je najteže zapošljavati

"Dakle, pad za sedamdeset i osam posto nezaposlenih i gotovo jedan i pol posto, što je ispod nacionalnog prosjeka. U tom smislu, u ljetnoj sezoni je i najteže zapošljavati osobne asistente kao osobe koje nemaju specifično obrazovanje. Tako da krećemo s aktivnostima sada kroz rujan i s korisnicima, razgovori s udrugama i, naravno, sa samim pružateljima usluga iz javnog i iz sektora nevladinih udruga", poručio je Ružić.