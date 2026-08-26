provedeno više natječaja
Koliko nedostaje osobnih asistenata? Ružić: U ljetnoj sezoni je najteže zapošljavati
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić u srijedu je komentirao stanje sa zapošljavanjem osobnih asistenata rekavši kako ih je najteže zaposliti tijekom ljetne sezone te da s aktivnostima kreću kroz mjesec rujan.
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"Bili su godišnji odmori i imamo izrazit pad nezaposlenosti tijekom turističke sezone", rekao je nakon obilaska požarišta u Omišu odgovarajući na pitanja novinara oko zapošljavanja osobnih asistenata.
Dodao je da je provedeno više natječaja, od kojih su neki pri kraju i sada očekuje zbirnu informaciju o tome koliko je osobnih asistenata zaposleno i koliko ih još nedostaje.
"Negdje početkom rujna ćemo imati taj prvi krug i raspisati drugi krug. Očekivano nije veliki interes bio. Međutim, kao što sam rekao, vrlo je niska razina nezaposlenosti. Konkretno, evo ovdje u Omišu, podaci prije samog strašnog požara za grad Omiš što se tiče nezaposlenosti su bili najniži u povijesti", istaknuo je Ružić.
Rekao je i kako je nacionalni podatak početkom ovog ljeta bio 3 posto, dok je u Omišu konkretno bilo nezaposlenih u srpnju 216. Uzme li se, kaže, usporedba s 2016. godinom, početkom mandata vlade premijera Plenkovića, tada ih je bilo oko tisuću.
"Dakle, pad za sedamdeset i osam posto nezaposlenih i gotovo jedan i pol posto, što je ispod nacionalnog prosjeka. U tom smislu, u ljetnoj sezoni je i najteže zapošljavati osobne asistente kao osobe koje nemaju specifično obrazovanje. Tako da krećemo s aktivnostima sada kroz rujan i s korisnicima, razgovori s udrugama i, naravno, sa samim pružateljima usluga iz javnog i iz sektora nevladinih udruga", poručio je Ružić.
Dodao je i kako je uvjeren da će upravo kroz bolje radne uvjete i redovitost svih prava iz radnog odnosa postići i osiguranje usluga za osobe s invaliditetom koje osobne asistente i trebaju.
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