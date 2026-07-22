Hoće li Ružićeva reforma doista pomoći osobama s invaliditetom ili stvoriti nove probleme?

Napomenuli bismo i da koeficijent 1,37 ne postoji u Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024). Koeficijent njegovatelja je u toj Uredbi 1,35. Dakle nejasno je odakle brojka od 1930 eura, a ako tu izjavu shvatimo kao obećanje da će se u sistematizaciju uvesti radno mjesto "osobni asistent" za koje će biti predviđena bruto plaća od 1930 eura to bi značilo da će koeficijent za to radno mjesto iznositi oko 1,9. U to nam je teško povjerovati s obzirom na to da je npr. početni koeficijent za medicinske sestre/tehničare 1,55, a učitelji imaju početni koeficijent 2,01 pa nam ministrova izjava, posebno jer danas nije popraćena konkretnim informacijama, zvuči više kao lijepa želja.