osobni asistenti
Hoće li Ružićeva reforma doista pomoći osobama s invaliditetom ili stvoriti nove probleme?
Novi plan Ministarstva trebao bi riješiti kronični nedostatak osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi, ali umjesto odgovora otvorio je niz novih pitanja. Ministar najavljuje zapošljavanje dvije tisuće novih asistenata i tvrdi da korisnici više neće ostajati bez usluge. Udruge, sindikati i sami asistenti uzvraćaju – nitko ih nije konzultirao, nedostaje ljudi, a nejasno je ni kolike će zapravo biti plaće. Tko će u samo tjedan dana pronaći dvije tisuće radnika i hoće li reforma doista pomoći osobama s invaliditetom ili stvoriti nove probleme?
Dodatni osobni asistenti moći će se zapošljavati u više od 50 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, ali i dalje u udrugama koje pružaju tu uslugu, a postojeći asistenti moći će birati poslodavca. Tako barem tvrde u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
"Mi smo našim ustanovama, za početak, koje kreću u pružanje usluge osobne asistencije, dali preporuku da imaju minimum potreban za pokretanje takve usluge. To je naša preporuka, nije nalog. Upotrijebio sam inicijalno neprimjeren izraz. Dakle, dali smo preporuku i odobrenje za zapošljavanje dva osobna asistenta prije nego što dobiju ijedan zahtjev, iz razloga pokrivanja bolovanja, godišnjih odmora...", izjavio je ministar rada Alen Ružić.
U Savezu udruga za mlade i studente s invaliditetom imaju 85 osobnih asistenata. Kažu da praktički svaki dan rješavaju križaljku kako osigurati zamjenu kada se netko razboli ili ode na godišnji odmor. A sada ministar napominje kako je potrebno imati na raspolaganju više osobnih asistenata kako korisnici ne bi ostali bez usluge.
"Trenutačnih 11 eura po satu pružene usluge ne omogućuje da se nekoga zaposli, da prima plaću i čeka, kao u dežurstvu, hoće li se netko razboljeti ili otići na godišnji odmor. Trenutačnih dvije tisuće, ili koliko je već spomenuto, osobnih asistenata koji nedostaju broj je koji će se vrlo vjerojatno drastično povećati u vrlo skorom roku. Kako će to sve funkcionirati, ne znam….
Ministar je najavio i kompenzacijske mjere za pružatelje usluga na udruge, za obzirom da će se onda osobni asistenti krenuti zapošljavati u zavodima, odnosno centrima za pružanje usluga. Bilo bi super kada bi vidjeli projekcije samih troškova na temelju kojih su donesene odluke, odnosno na kojima će se zasnivati te odluke", navodi Roman Baštijan, stručni suradnik SUMSI-ja.
Dok se ne osigura osobni asistent, tu funkciju u tijeku 6 mjeseci može obnašati osoba od povjerenja. U SUMSI-ju tvrde da je to možda moguće rješenje u tek manjem broju slučajeva. U Savezu udruga za autizam Hrvatske kažu da su osobe od povjerenja još jedna tema koju su vidjeli tek kao fusnotu u komunikaciji ministra te da ostaje mnogo otvorenih pitanja.
"Mi kao Savez uvijek pozdravljamo širenje usluge, no ono što nas zabrinjava jest to da smo mnogo informacija saznali preko medija. Kroz uobičajene procese konzultacija nismo dobili te informacije. Uvijek pozivamo da se, kada razgovaramo o ovakvim stvarima, konzultiraju savezi i ljudi koji djeluju u području osoba s invaliditetom", ističe Nikola Tadić iz SUZAH-a.
Konzultacija nije bilo ni sa samim asistentima. Regionalni industrijski sindikat još od ožujka traži sastanak s ministrom kako bi razgovarali o problemima u sustavu i mogućim rješenjima, no do danas nisu dobili odgovor. Ministar Ružić izjavio je da su Sredstva za provedbu mjere već osigurana u državnom proračunu, te je istaknuo kako osobni asistenti imaju sva prava iz kolektivnog ugovora, koeficijent za izračun plaće od 1,37 te da će, sukladno najavljenom povećanju, najesen rasti osnovica.
"Moramo biti jedinstveni kao zajednica, moramo biti otvoreni, tolerantni i misliti na prava naših sugrađana s invaliditetom, učiti na greškama i mislim da je ovo veliki iskorak i da država vrlo hrabro, odlučno i odgovorno pristupa ovoj tematici, ne štedeći ni financije ni puni angažman", rekao je Ružić.
Sindikat: Koeficijent od 1,37 - ne postoji
Priopćenje Regionalnog industrijskog sindikata (RIS), koji organizira osobne asistente osobama s invaliditetom diljem Hrvatske, prenosimo u cijelosti:
Regionalni industrijski sindikat (RIS), koji organizira osobne asistente osobama s invaliditetom diljem Hrvatske, pozdravlja činjenicu da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike konačno prepoznalo ono na što osobni asistenti upozoravaju već mjesecima – da su uvjeti rada u sustavu osobne asistencije neodrživi te da bez njihovog poboljšanja nije moguće riješiti kronični nedostatak radnika.
Otvaranje mogućnosti zapošljavanja osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi može predstavljati pozitivan iskorak. Zaposlenje u javnom sustavu u pravilu donosi veću sigurnost radnog mjesta, jasnije uređena radna prava i stabilnije uvjete rada, što pozdravljamo.
Međutim, zabrinjava način na koji se ove promjene uvode. Osobni asistenti za njih ponovno doznaju iz medija, dok predstavnici radnika nisu bili uključeni u njihovo oblikovanje. Regionalni industrijski sindikat još od ožujka traži sastanak s ministrom kako bismo razgovarali o problemima u sustavu i mogućim rješenjima, no do danas nismo dobili odgovor. Smatramo da se o sustavu osobne asistencije ne može odlučivati bez ljudi koji ga svakodnevno nose.
Otvorena su i brojna pitanja na koja Ministarstvo zasad nije ponudilo odgovore. Prije svega, nejasno je što ova odluka znači za oko 3.400 osobnih asistenata koji su zaposleni u udrugama. Upravo su oni danas suočeni s najtežim problemima: niskim plaćama koje se kreću oko minimalne, nesigurnim uvjetima rada i sustavom financiranja koji udrugama ne ostavlja prostor za osiguravanje boljih materijalnih prava niti dugoročnu stabilnost zaposlenja.
Ministar je najavio takozvani "amortizacijski okvir" kojim će "Ministarstvo udrugama nadoknaditi potrebnu razliku u troškovima rada kako izbor radnog mjesta ne bi bio potaknut razlikama u primanjima" između javnog sektora i udruga, ali nije objasnio kako će on izgledati, kada će biti uveden niti hoće li doista osigurati jednake uvjete rada svim osobnim asistentima.
Istodobno, u javnosti su posljednjih dana iznesene različite informacije o budućim plaćama osobnih asistenata zaposlenih u ustanovama. Nakon najave bruto plaće od oko 1.930 eura prošli tjedan, danas je objavljeno da će se osobni asistenti zapošljavati na radnom mjestu njegovatelja s koeficijentom 1,37, što je 1.390 eura bruto.
Napomenuli bismo i da koeficijent 1,37 ne postoji u Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024). Koeficijent njegovatelja je u toj Uredbi 1,35. Dakle nejasno je odakle brojka od 1930 eura, a ako tu izjavu shvatimo kao obećanje da će se u sistematizaciju uvesti radno mjesto "osobni asistent" za koje će biti predviđena bruto plaća od 1930 eura to bi značilo da će koeficijent za to radno mjesto iznositi oko 1,9. U to nam je teško povjerovati s obzirom na to da je npr. početni koeficijent za medicinske sestre/tehničare 1,55, a učitelji imaju početni koeficijent 2,01 pa nam ministrova izjava, posebno jer danas nije popraćena konkretnim informacijama, zvuči više kao lijepa želja.
Posebno upozoravamo da Hrvatska ne smije stvoriti dva paralelna sustava osobne asistencije s različitim uvjetima rada. Sustav se u velikoj mjeri oslanja na udruge, a iz ministrovih izjava da se iščitati da će se taj odnos nastaviti i dalje. Negativne posljedice takvog pristupa osjetili bi i radnici i korisnici koji ovise o stabilnoj i kvalitetnoj podršci.
Pozdravljamo svaki korak prema poboljšanju položaja osobnih asistenata, ali očekujemo da Ministarstvo što prije predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, bez obzira na to tko im je poslodavac. Jednako tako, očekujemo da u daljnjim promjenama konačno uključi predstavnike radnika u dijalog.
Održiv sustav osobne asistencije moguć je samo ako oni koji ga svakodnevno nose imaju jednake mogućnosti, sigurne uvjete rada i glas u odlukama koje oblikuju njihovu budućnost. Vrijeme je da Ministarstvo počne razgovarati s osobnim asistentima, a ne o osobnim asistentima. Regionalni industrijski sindikat spreman je odmah sjesti za stol i konstruktivno sudjelovati u izgradnji održivog sustava osobne asistencije.
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