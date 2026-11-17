Dosadašnje polaznice pozitivno su ocijenile iskustvo sudjelovanja. Jedna od njih istaknula je kako je program mnogim djevojkama omogućio izlazak iz zone udobnosti i ostvarivanje ideja koje su dotad možda samo zamišljale, dok je druga poručila da je upravo na STEM kampu shvatila što STEM zapravo znači i kako se može primijeniti u svakodnevnom životu.