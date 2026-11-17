Girls own STEM
Otvorene prijave za 50 djevojaka: Čekaju ih kampovi, mentorice i financijska potpora
Udruga Bioteka otvorila je prijave za novi ciklus nacionalnog programa Girls own STEM, namijenjenog srednjoškolkama iz cijele Hrvatske koje žele istraživati, razvijati vlastite ideje i primjenjivati znanstvena i tehnološka znanja u rješavanju konkretnih problema u svojim zajednicama.
Oglas
Program će okupiti 50 djevojaka kojima će pružiti priliku da uz stručnu podršku osmisle i provedu vlastite STEM projekte. Sudionice će pritom dobiti financijsku potporu od 500 eura za nabavu opreme, materijala i usluga potrebnih za realizaciju svojih ideja.
Girls own STEM temelji se na praktičnom učenju, timskom radu i mentorstvu. Kroz dva trodnevna STEM kampa u Zagrebu djevojke će se upoznati s različitim područjima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike, a tijekom nekoliko mjeseci pratit će ih mentorice iz poslovne i znanstvene zajednice.
Cilj programa nije samo stjecanje STEM znanja, nego i razvoj vještina koje će im koristiti u daljnjem obrazovanju i budućem poslu. Polaznice će učiti kako prepoznati problem, osmisliti moguće rješenje, izraditi projektni plan, okupiti suradnike te predstaviti i provesti svoju ideju.
Uz kreativno i kritičko razmišljanje, razvijat će komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, suradnju i upornost.
Nije potrebno prethodno STEM iskustvo
Organizatori ističu kako za sudjelovanje nisu potrebne prethodne STEM aktivnosti, izvrsne ocjene, sudjelovanje na natjecanjima niti unaprijed osmišljena projektna ideja. Važni su interes, motivacija i želja za učenjem i istraživanjem.
Poseban naglasak stavljen je na djevojke koje zbog mjesta stanovanja, obiteljskih ili financijskih prilika, zdravstvenih, socijalnih ili drugih okolnosti imaju manje mogućnosti za uključivanje u slične programe. Ipak, prijaviti se mogu sve zainteresirane srednjoškolke.
Osim financijske potpore za projekt, sudionicama su tijekom kampova osigurani troškovi prijevoza, smještaja i prehrane.
Dosadašnje polaznice pozitivno su ocijenile iskustvo sudjelovanja. Jedna od njih istaknula je kako je program mnogim djevojkama omogućio izlazak iz zone udobnosti i ostvarivanje ideja koje su dotad možda samo zamišljale, dok je druga poručila da je upravo na STEM kampu shvatila što STEM zapravo znači i kako se može primijeniti u svakodnevnom životu.
Prijave za program Girls own STEM otvorene su do 30. studenoga 2026. godine. Zainteresirane srednjoškolke prijavni obrazac i dodatne informacije mogu pronaći na službenim stranicama udruge Bioteka.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas