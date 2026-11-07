VELIKO POJEFTINJENJE
Ovo su nove cijene goriva? Evo koliko bi vozači mogli uštedjeti od utorka
Vozače bi od utorka na benzinskim postajama trebale dočekati niže cijene svih vrsta goriva, no konačni iznosi ovisit će o odluci Vlade koja se očekuje u ponedjeljak.
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Prema informacijama koje donosi Dnevnik Nove TV, cijene goriva trebale bi pasti od utorka, i to za sve tri glavne vrste goriva.
Benzin bi, prema trenutačnoj formuli za izračun cijena, trebao pojeftiniti za 11 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila 1,58 eura.
Eurodizel bi trebao biti jeftiniji za devet centi, odnosno stajati 1,80 eura po litri. Kada je riječ o plavom dizelu, očekuje se pojeftinjenje od 10 centi, čime bi njegova cijena pala na 1,35 eura.
Koliko bi vozači mogli uštedjeti?
Ako se predviđene cijene ostvare, na spremniku od 50 litara vozači bi mogli uštedjeti 5,50 eura pri kupnji benzina. U slučaju eurodizela ušteda bi iznosila 4,50 eura, dok bi oni koji toče plavi dizel mogli proći pet eura jeftinije.
Ipak, riječ je o izračunu prema trenutačnoj formuli, a konačne cijene još nisu potvrđene.
Vlada će odluku donijeti u ponedjeljak, a postoji mogućnost intervencije u trošarine, ovaj put u smjeru njihova povećanja. Zbog toga bi konačne cijene na benzinskim postajama mogle odstupati od trenutačnih procjena.
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