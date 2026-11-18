ČEKAJU OD SVIBNJA
Nakon Periševe smrti udruge traže velike promjene: Sastaju se s ministricom zdravstva
Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje u četvrtak će se sastati s ministricom zdravstva Irenom Hrstić, a jedan od glavnih zahtjeva bit će postupno ukidanje fizičkog sputavanja psihijatrijskih pacijenata. Sastanak dolazi nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, doznaje RTL Danas.
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Predsjednica Saveza Davorka Vukadin istaknula je da su sastanak s Ministarstvom tražili još u svibnju, ali tada nisu dobili odgovor.
"Mi smo tražili sastanak u svibnju ove godine. Nismo dobili nikakav odgovor. Deset dana prije ovog nesretnog slučaja oni su nas kontaktirali i javili da bismo imali sastanak bez dnevnog reda", rekla je Vukadin za RTL Danas.
Naglasila je da se fizičko sputavanje ne može ukinuti preko noći, ali da postoje druge metode postupanja prema pacijentima u kriznim stanjima.
"U dogledno vrijeme realno je očekivati da se ta mjera u potpunosti prestane primjenjivati", poručila je.
Za takve promjene bit će potrebne izmjene zakona i pravilnika, a udruge očekuju prvu provjeru provedbe dogovorenih mjera u roku od mjesec dana.
Turudić najavio žalbu, istražuje se curenje snimke
U međuvremenu se nastavlja istraga Periševe smrti, kojom je obuhvaćeno osmero zdravstvenih djelatnika osumnjičenih za teško ubojstvo.
Četvero posljednje uhićenih, liječnica, dvije medicinske sestre i tehničar, završilo je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sud je odbio prijedlog tužiteljstva za određivanje istražnog zatvora i po drugim osnovama, zbog čega je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio žalbu.
"Poštujemo odluku nadležnog suda, ali izuzetno smo nezadovoljni takvom odlukom. Mislimo da ona nije pravedna niti zakonita", rekao je Turudić.
Policija istražuje i kako je snimka postupanja prema Perišu dospjela u javnost. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su u tijeku izvidi, a eventualne sankcije ovisit će o njihovim rezultatima.
Odvjetnik obitelji Periš pozvao je sve koji su objavili snimku da je uklone, uoči mirnog okupljanja najavljenog za subotu na zagrebačkom glavnom trgu.
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