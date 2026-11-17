„Nažalost, svijet je krenuo sasvim drugim putem. Čini se kao da nedostaje zdravog razuma. Umjesto da koristimo sve to što smo civilizacijski stekli, mi se sve više oslanjamo na tehnologiju, počinjemo sve manje osjećati, sve manje se družiti, sve manje se grliti, dodirivati, komunicirati”, upozorio je.