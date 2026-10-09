Paško Dodić
VIDEO / Uhićeni zlatar glumio u spotu zagrebačkog HDZ-a: Viknuo "Andrija", mahnuo mu Mikulić
Paško Dodić, poznati zagrebački zlatar koji je jutros uhićen, pojavio se prije 13 godina u predizbornom spotu HDZ-a za lokalne izbore u Zagrebu. U videu se pojavljuje uz Andriju Mikulića, tadašnjeg predsjednika zagrebačkog HDZ-a.
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Uhićeni Paško Dodić prije više od desetljeća imao je i kratku ulogu u predizbornoj kampanji HDZ-a. Pojavio se u spotu snimljenom 2013. godine, uoči lokalnih izbora na kojima se Margareta Mađerić kandidirala za gradonačelnicu Zagreba, dok je Andrija Mikulić bio nositelj stranačke liste.
U spotu je glavnu ulogu imala Mađerić, danas državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Nakon njezina obraćanja pred kamerama pojavljuje se Mikulić, koji je tada vodio zagrebački HDZ, piše Dražen Ciglenečki za Novi list.
"Ja cijeli svoj život živim u Zagrebu", govori Mikulić dok ga kamera prati s leđa. U tom trenutku, oko 32. sekunde snimke, čuje se glas koji ga doziva imenom: "Andrija!"
Mikulić se tada okreće i maše muškarcu koji ga je pozvao, a kamera otkriva da je riječ upravo o Pašku Dodiću.
Mikulić u spotu govorio o promjenama u Zagrebu
U nastavku predizbornog videa Mikulić je govorio o potrebi promjena u Zagrebu i boljem iskorištavanju gospodarskih potencijala glavnoga grada.
Isticao je da Zagreb, u kojem se nalazi velik dio hrvatskih gospodarskih mogućnosti, treba postati pokretač razvoja cijele zemlje. Poručio je i da je promjena nužna kako bi grad napredovao.
"Sav trud i zalaganje ne bi imali smisla kada sve što radimo ne bismo radili za svoje obitelji", govorio je Mikulić, predstavljajući obitelj kao glavni motiv svojeg političkog djelovanja.
HDZ na izborima nije ostvario velik rezultat
Lokalni izbori 2013. nisu donijeli osobito dobar rezultat HDZ-ovoj kandidatkinji za zagrebačku gradonačelnicu.
Margareta Mađerić osvojila je 5,41 posto glasova, dok je koalicijska lista koju je predvodio Mikulić prošla nešto bolje, s osvojenih 14,72 posto.
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