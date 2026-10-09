VIDEO / Uhićeni zlatar glumio u spotu zagrebačkog HDZ-a: Viknuo "Andrija", mahnuo mu Mikulić

Uhićeni Paško Dodić prije više od desetljeća imao je i kratku ulogu u predizbornoj kampanji HDZ-a. Pojavio se u spotu snimljenom 2013. godine, uoči lokalnih izbora na kojima se Margareta Mađerić kandidirala za gradonačelnicu Zagreba, dok je Andrija Mikulić bio nositelj stranačke liste.