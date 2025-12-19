Nove optužbe: Poduzetnik tvrdi da ga je Mikulić reketario i tražio 500.000 eura mita

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić suočen je s novim teškim optužbama za korupciju. Poduzetnik Josip Šincek, koji se nalazi u istražnom zatvoru, tvrdi da ga je Mikulić reketario i tražio čak pola milijuna eura mita kako bi ga Državni inspektorat prestao progoniti, javlja Jutarnji
Optužbe iz Remetinca
Šincek, koji je u Remetincu od veljače ove godine zbog optužbi da je sa suprugom i još osmero okrivljenika ilegalno uskladištio oko 35.000 kubika otpada, danas je na vlastiti zahtjev doveden u USKOK. Tamo je, kako piše Jutarnji list, nekoliko sati iznosio svoju obranu i detaljno govorio o navodnom pokušaju iznude.
Odvjetnik potvrdio navode
Informaciju o ispitivanju potvrdio je i Šincekov odvjetnik Petar Car. Na izravno pitanje je li njegov klijent potvrdio medijske napise da ga je Mikulić reketario, Car je odgovorio: "Da, istina je." Zbog tajnosti postupka, odvjetnik nije želio iznositi više detalja.
Preokret nakon Mikulićevog uhićenja
Prema optužbama, Šincek je preko svojih tvrtki od početka 2022. do rujna 2024. ilegalno zakopavao otpad u Gospiću, Benkovačkom Selu i Varaždinu. Nakon uhićenja, na prvom ispitivanju u USKOK-u branio se šutnjom. Ipak, u više je navrata navodno natuknuo da je bio žrtva reketarenja, a nakon nedavnog Mikulićevog uhićenja zbog primanja mita od vlasnika kamenoloma, zatražio je dopunsko ispitivanje. Sada je na USKOK-u da provjeri istinitost i dokazivost njegovih tvrdnji.
Slučaj kamenolomi otežava obranu
Podsjetimo, Mikulićev položaj sve je teži. U drugom slučaju koji se vodi protiv njega, dvojica vlasnika kamenoloma, Ivica Vugrinec i Goran Večković, detaljno su priznali u USKOK-u da su davali mito Mikuliću i njegovom kumu Draganu Krasiću, nakon čega su pušteni da se brane sa slobode.
