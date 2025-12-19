Nove optužbe: Poduzetnik tvrdi da ga je Mikulić reketario i tražio 500.000 eura mita

Prema optužbama, Šincek je preko svojih tvrtki od početka 2022. do rujna 2024. ilegalno zakopavao otpad u Gospiću, Benkovačkom Selu i Varaždinu. Nakon uhićenja, na prvom ispitivanju u USKOK-u branio se šutnjom. Ipak, u više je navrata navodno natuknuo da je bio žrtva reketarenja, a nakon nedavnog Mikulićevog uhićenja zbog primanja mita od vlasnika kamenoloma, zatražio je dopunsko ispitivanje. Sada je na USKOK-u da provjeri istinitost i dokazivost njegovih tvrdnji.