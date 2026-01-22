Mikulić pušten iz Remetinca: "Otići ću kod jednog prijatelja u prirodu, u šumu"

"Idem se naći sa svojim prijateljima koji su me podržavali ovo cijelo vrijeme, jer u muci se poznaju junaci. Pisali ste i puno govorili u medijima o tome da volim prirodu, šumu i lov, otići ću kod jednog prijatelja u prirodu, u šumu, malo ću šetati, odmorit ću se, što bi u Dalmaciji rekli, rekuperat ću se", poručio je Mikulić, prenosi HRT.