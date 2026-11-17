gradonačelnik
Pavliček: Nitko nema pravo biti iznad vukovarske žrtve s političkim prepucavanjem
Naša Katarina Plantak razgovarala je s gradonačelnikom Vukovara, Marijanom Pavličekom.
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"Danas očekujemo veliki priljev hodočasnika. U popodnevim satima, oko 17 sati, stiže oko 900 motorista koji su s juga Hrvatske krenuli. Stotine biciklista, pješaka koji dolaze iz srednje Bosne. Očekujem veliki priljev. Večeras ćemo imati molitvu i paljenje svijeća u dvorištu Vukovarske bolnice", kazao je Marijan Pavliček.
"Medicinsko osoblje iz Vukovarske bolnice na čelu je kolone. Moramo im dati tu čast jer su u Domovinskom ratu upravo oni bili drugo plućno krilo obrane grada. Oni su na dnevnoj razini operirali desetke teško ranjenih branitelja i civila, zato zaslužuju biti na čelu kolone", dodao je.
Pavliček kaže kako je grad spreman za priljev ljudi iz ostatka države.
"Sve je spremno. Vjerujem da će biti dovoljno parkirnih mjesta, ljudi će dobiti jasne upute kako se i gdje kretati. Vjerujem da će sve proći u najboljem mogućem redu, u miru, s poštovanjem prema žrtvi, bez ikakve politizacije."
Dodao je i to kako on kao gradonačelnik grada domaćina inzistira na tome da u Vukovaru sutra "ne bude politizacije".
"Inzistiramo na tome da ne bude politizacije, kao grad domaćin. Tih 2917 osoba, to nije samo brojka, iza tih brojke su imena i prezimena. Nitko nema pravo biti iznad te žrtve s političkim prepucavanjem. Imamo dovoljno dana u godini kada se možemo argumentiramo politički prepucavati. Ali taj dan, ostavimo to sa strane. Vjerujem da će to ljudi i poštivati", kaže Pavliček.
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