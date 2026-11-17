"Inzistiramo na tome da ne bude politizacije, kao grad domaćin. Tih 2917 osoba, to nije samo brojka, iza tih brojke su imena i prezimena. Nitko nema pravo biti iznad te žrtve s političkim prepucavanjem. Imamo dovoljno dana u godini kada se možemo argumentiramo politički prepucavati. Ali taj dan, ostavimo to sa strane. Vjerujem da će to ljudi i poštivati", kaže Pavliček.