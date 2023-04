Penava o PPD-u: Manite se vukovarske tvrtke. Od nje dobivamo plaću i ja i Grmoja

Podijeli :

U Točki na tjedan Nataše Božić gostovao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava koji je govorio o svojoj vezi i vezi Domovinskog pokreta s PPD-om Pavla Vujnovca. Smatra kako su mediji od Vujnovca napravili babarogu.

Na pitanje postoji li bilo kakva sprega PPD-a i DP-a i financira li PPD i njegovi partneri DP, Penava odgovara, jasno i kratko, ne.

Penava kaže da riječ tajkun u našem riječniku ima negativan koncept zbog naše tranzicije. Rekao je da je PPD vukovarska tvrtka, koja ima sjedište u Vukovaru i osnovana je u Vukovaru 2001. godine i da nije nastala u tranziciji. Rekao je da PPD plaća milijunske poreze državi i gradu Vukovaru. Smatra da su napadi na PPD, kao hrvatsku tvrtku bez dokaza i prozivati je s poslovanjem s Rusijom, kako to rade Most i Nikola Grmoja je podlo. Podsjetio je da je PPD uplaćivo jako puno novca u vukovarski proračun te da uplaćuje jako puno novca u proračun RH iz kojeg i “Penava i Grmoja dobivaju plaću”.

“Tu raspravu treba povesti u Saboru”

Spomenuo je i da je svjetski logistički gigant, Maersk, pri javljanju na natječaj u Lučkoj uprava Rijeka uvjetovala aranžman isključivo s PPD-om.

“Pod pritiskom SAD-a i EU-a na drugi natječaj se javljaju samo PPD i Maersk koji dobivaju taj natječaj, potpisuju ugovor o koncesiji vrijedan 50 godina i najavljuju da će do 2025. godine prestići Trst i luku Koper i preuzeti primat na Jadranu. I sad imamo ljude da s destrukcijom jer su protiv tog cilja politički, ili samo demonstriraju neznanje, imaju protiv toga nešto”, kaže Penava.

Na usporedbu Ivice Todorića i Pavla Vujnovca i na pitanje je li dobro da imamo tako veliku i moćnu kompaniju koja je moćna u puno gopodarskih grana Penava kaže kako bi volio da se ovakva rasprava potegne i u Saboru te da se o njoj raspravlja na široko i dugo.

“Pričamo o problemu velikih tvrtki koje vladaju čitavim državam i svijetom, no mi smo se odlučili za taj model i moj politički svjetonazor je upravo zbog toga suverenistički jer ja jesam za slobodno tržiše, ali želim funkciju države koja će kontrolirati to”, rekao je Penava i dodao da mi takvu kontrolu u Hrvatskoj još nemamo.

Penava je rekao da s druge strane, ako se zalažemo za slobodno tržište, model u kojem najboji i najjači opstaju i da je pitanje do koje mjere, o čemu izgleda drugi, za razliku od Nikole Grmoje, razmišljaju, kada nastaje trenutak kad onaj mali podzetnik koji zahvaljujući radu, trudu raste, postaje meta.

“Sada on postaje problem. Ali moramo razmišljati o tome koliko je to opasno za sustav, što i zapravo želimo, ali s druge strane, nemojmo biti populisti”, kaže Penava i dodaje da je bitno se odrediti jesmo li mi dio ovog svijeta ili nismo.

“Mediji su od Vunovca napravili babarogu”

Na pitanje, a s obzirom na to da je zamjenik predsjednika DP-a. Mario Radić, poslovni partner Pavla Vujnovca, postoje li neki financijski uvjeti koji diktiraju politiku DP-a, Penava kaže da Vujnovca poznaje puno ranije nego Maria Radića.

Penava dodaje da su mediji od Pavla Vujnovca napravili babarogu i dodaje da ako je motiv napadanja Vujnovca populistička borba Davida protiv Golijata i da je jedino to što radite onda je to loš motiv.

Penava kaže da je prvi koji će reći da država mora paziti da Vujnovac, PIK-ovi u poljoprivredi i drugi ne pregaze male jer i mali moraju imati šanse za razvoj.

Komenirajući tvrtku Dudlek rekao je da je država tu da regulira te stvari. “Može li bilo tko uvjetovati Konzumu što će i od koga će kupovati i kako prodavati”, pita Penava i poziva Plenkovića i Filipovića da uvjetuju stranim trgovačkim lancima da otkuplju 40-60 posto proizvoda hrvatskih tvrtki i OPG-ova. “To bi bio dobar potez, a ovakve primjere uzimati poput Dudleka, a ne znamo o poslovnoj suradnji između dva trgovačka subjekta ništa. Ne možemo u kapitalizmu gledati procese iz nekog samaritanskog kuta”, rekao je Penava.

Poslao je i poruku Mostu i Karolini Vidović Krišto koji PPD napadaju u svojim javnim nastupima i nastupima u Saboru. Penava kaže da nije reagirao na puno izjava Karoline Vidović Krišto na tu temu, no, napominje svi imaju svoju granicu. “Osim što sam predsjednik DP-a, ja sam i gradonačelnik Vukovara i sad se pitam do kuda to ide. Dajte dokaze i zašutite. Jel mi jurišate na Grad, na poznanika i prijatelja, kojem, kao ni sebi, nikad ne bi stavio ispred Hrvatske, Što radite? Nemam problem da to radite, ali, budite otvorenih karata, recite zašto to radite. Ja vam kao gradonačelnik Vukovara poručujem, manite mi se vukovarske tvrtke. Ako je kriminal idemo, idem s vama, ako nije nemojte mi zbog sitnih ponetiranja prokazivati svakog tko je uspješan u biznisu, kulturi ili sportu. Što ste ljubomorni?”, rekao je Penava.

Naglasio je još jednu nelogičnost kako SAD i EU nemaju ništa protiv PPD-a koji je s Maerskom preuzeo Luku Rijeka dok ih Most i Karolina Vidović Krišto nazivaju ruskim igračem. “To je nisko, neprofesionalno i populistički”, kaže Penava.

