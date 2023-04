Grmoja: Pavao Vujnovac ima samo jednu namjeru

Podijeli :

N1

Gost Newsrooma bio je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

Komentirao je slučaj međimurskog proizvođača i otkupljivača krumpira Mirjana Dodleka, vlasnika tvrtke Dodlek-agro, koji tvrdi da su Pavao Vujnovac i njegova tvrtka ENNA Fruit zabranili Konzumu otkup njegova krumpira.

Proizvođač krumpira: Vujnovčeva ENNA Fruit nas želi uništiti. Oglasila se i ENNA Nikola Grmoja: Penava i DP su se jasno outali kao političko krilo PPD-a

“Pavao Vujnovac stvara carstvo koje ima namjeru u potpunosti ovladati s nekoliko sektora. Ovladao je energetikom, želi sad trgovačkim sektorom pa preko toga prehrambenom industriijom. Iz ovih poslovnih poteza, ako ih tako možemo nazvati – prodaja Super Konzumo ispod svake cijene pa njegovo iznajmljivanje Fortenovi, kao i ovaj slučaj gdje ENNA Fruit uvjetuje što će se u Konzumu prodavati, pokazuje se da Vujnovac ne gleda poslovanje pojedinog segmenta svojih tvrtki, nego gleda na širenje imperija. Zato su mu potrebni svi ti poslovni partnerima kojima izlazi u susret. Pavao Vujnovac ima samo jednu namjeru – širenej castva u djelatnostima bitnim za funkcioniranje države”, rekao je Grmoja.

Grmoja je neki dan u Saboru, na aktualnom prijepodnevu, rekao da Vujnovac ima velik utjecaj na premijera Andreja Plenkovića.

“Ja sam u to uvjeren, to pokazuje nastup nakon pitanja o predatorima ministra Filipovića, on relativizira takve izjave koje su u demokratskom društvu opasne. Sasvim je jasno da je Plenković pod velikim Vujnovčevim utjecajem. Otvorio bih i pitanje utjecaja Vujnovca i PPD-a na političku scenu u Hrvatskoj, ne samo Plenkovića. Njegov čovjek od povjerenja bio je Ivan Vrdoljak, član Milanovićeve Vlade, onda imamo posudbu HDZ-u pa pokušaj utjecaja preko stvaranja desne političke opcije gdje je kao maneken iskorišten Miroslav Škoro koji valjda nije ni znao tko je to sve osmislio. Mario Radić je suradnik Pavla Vujnovca, prijatelj Ivana Vrdoljaka i jedan od glavnih ljudi Domovinskog pokreta. To je konglomerat interesa koji je premrežio mnogi političke opcije u RH. Vujnovac ima svoje ljude u dobrom dijelu političkih stranaka, izuzev Mosta i možda još pokoje stranku. Imaju namjeru i njihov cilj je utjecati na političke procese”, rekao je Grmoja.

Njihov je cilj, kaže, “maknuti Plenkovića i kliku s vlasti”.

“Kakav stav mogu imatie prema Vujnovcu i PPD-u kad znam kako je nastalo cijelo carstvo. Ne želim tajkunsku hrvatsku, želim Hrvatsku otvorenu poduzetništvu, ali zdravom poduzetnišvu, poput ovog gospodina iz Međimurja, a ne da ovakvi predatori uništavaju to što su ljudi godinama stvarala. Neću izdati načela zbog kojih sam ušao u politiku i prestati se boriti za “malog čovjeka” koji bi trebao biti kičma ove države”, kazao je Mostov zastupnik.

Komentirao je i iznenadnu ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

“Jako čudno. Ako se ne radi o nekoj bolesti ili nekim većim problemima, meni to smrdi na bijeg. U Uskoku i DORH-u im postaje jasno da će zbog prikrivanja korupcije mnogi morati kazneno odgovarati. Ako Hrvatska bude pravna država, čelni ljudi DORH-a I USKOK-a morat će odgovarati pred zakonom”, rekao je Grmoja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.