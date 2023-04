Podijeli :

Međimurski proizvođač i otkupljivač krumpira Mirjan Dodlek, vlasnik tvrtke Dodlek-agro, tvrdi da su Pavao Vujnovac i njegova tvrtka ENNA Fruit zabranili Konzumu otkup njegova krumpira. Zbog toga je za danas sazvao i press konferenciju.

“Mogu slobodno reći da je, nakon pokušaja neprijateljskog preuzimanja tvrtke Dodlek-agro od strane ENNA Fruita prije godinu i pol dana, Dodlek-agro izbačen iz Konzuma kao dobavljač krumpira nakon 18 godina poslovne suradnje. Godišnje smo isporučivali Konzumu 11-12 tisuća tona krumpira, što u financijskom iznosu znači da godišnje gubimo 6,25 milijuna eura prihoda”, kazao je Dodlek pa nastavio:

“Ovaj financijski podatak odnosi se na prošlogodišnji prihod ostvaren s Konzumom u visini od 5,5 milijuna eura prodanog krumpira i 750 tisuća eura prihoda od prodaje repromatzerijala kooperantima za proizvodnju tog istog krumpira. Prihod tvrtke Dodlek-agro u 2022. iznosi 9 milijuna eura što znači da je naša ovisnost o Konzumu 70%.”

Citirao je i razgovor s direktorom nabave voća i povrća koji ga je obavijestio o prekidu suradnje.

“U čemu je problem? 14.3.2023. oko 13 sati nazvao me direktor nabave voća i povrća iz Konzuma i rekao mi je: “Dodlek, ovaj tjedan do petka isporuči sav krumpir u naše distributivne centre prema narudžbama od strane našeg tradeinga i to je to jer nažalost, dobio sam usmeni nalog od ENNA Fruita da od ponedjeljka 20.3.2023. više ne smijemo naručivati krumpir od tebe”, naveo je.

“Jedna od strana preko noći je odlučila da im nakon svih ovih godina poslovanja i kalvarije koju smo prošli tijekom 2016. i 2017. godine više nismo potrebni”, poručio je Dodlek.

Tvrtka Dodlek-agro imala je do 14. ožujka, do poziva koji je, prema Dodlekovom iskazu, promijenio budućnost tvrtke, 35 zaposlenih, a danas zapošljava 30 radnika jer su neke morali otpustiti, a neki su sami otišli jer su se bojali za svoju egzistenciju. Vlasnik tvrtke smatra da su proteklih 18 godina, koliko su ukupno surađivali s Konzumom, posao radili vrhunski, kvaliteno i na vrijeme i da nije bilo nikakvih poslovnih razloga za ovakav preokret.

Dodlek smatra da je cilj tvrtke ENNA Fruit da ih, preko izbacivanja iz Konzuma, gurne u stečaj, odnosno da im ukine prihode. “Nakon toga bi oni preuzeli kooperante sa skladišnim kapacitetima jer su napravili pakirni centar u Varaždinu a nemaju skladišne kapacitete.”, smatra Dodlek. “Ovim postupkom tvrtka Dodlek – agro dovedena je na rub propasti, smatramo da je ovo upropaštavanje domaće proizvodnje krumpira, i prijete gubici desetaka radnih mjesta.”, istaknuo je vlasnik tvrtke i objavio da se apelom obratio i Fortenova grupi, ali i Ministarstvu poljoprivrede.

ENNA Fruit: Nismo nikome ništa zabranili

ENNA Fruit demantira njegove tvrdnje.

“Niti ENNA Fruit niti g. Vujnovac apsolutno nisu “zabranili” direktoru Voća i povrća u Konzumu ili bilo kome drugome da naručuje krumpir od dosadašnjeg partnera. U konkretnom slučaju, ENNA Fruit nudi povoljnije cijene, ujednačenu kvalitetu i pravovremenu isporuku robe te ima značajno veću mrežu domaćih kooperanata koja jamči veće količine domaćega krumpira kroz cijelu godinu.

Tvrtka ENNA Fruit je dobavljač krumpira za Konzum i nema utjecaja na ostale Konzumove dobavljače ili odluku o istima.

Tvrtka ENNA Fruit ima osigurana skladišta krumpira kroz svoje otkupne centre i dugogodišnje kooperante. Činjenica jest da mali proizvođači krumpira prelaze ENNI Fruit zbog boljih uvjeta i kvalitetnije podrške u procesu proizvodnje”, kažu iz tvrtke u odgovoru za N1.

Ivana Jozić, direktorica otkupnog centra ENNA Fruita u Varaždinu rekla nam je da imaju 40-ak kooperanata s područja Međimurske i Varaždinske županije s tendencijom rasta jer im se javljaju novi kooperanti.

“ENNA Fruit mu je ponudila poslovnu suradnju, jedan model, 2020. godine… ali gospodin Dodlek to nije prihvatio i želio je ostati samostalan, a nakon toga se naša firma odlučila proširiti centar u Varaždinu”.

Oglasio se i Konzum

“Suradnja s domaćim proizvođačima dio je Konzumove dugoročne strategije – podržavamo ih od samog početka poslovanja te, izravno ili neizravno, radimo s njih nekoliko tisuća. Odgovoran smo poslovni partner koji posluje prema načelima održivosti te naša podrška uključuje i ispunjavanje svih financijskih obaveza, stoga i od naših dobavljača očekujemo da na isti način postupaju prema svojim kooperantima.

Kada je u pitanju voće i povrće, narudžbe vršimo na tjednoj bazi, sukladno potrebama, te od pristiglih ponuda ugovornih partnera biramo poslovno najpovoljniju. Apsolutno odbacujemo insinuacije o vanjskim uplitanjima u naše poslovne procese – odluke o odabiru donosimo samostalno, poštujući profesionalna načela, te pritom u obzir uzimamo čitav niz čimbenika – cijenu, kvalitetu proizvoda, logističku podršku i mnoge druge, uključujući već spomenuto ispunjavanje financijskih obveza, sve s ciljem da našim kupcima ponudimo najbolju kvalitetu po fer cijeni.

Ugovor o suradnji s tvrtkom Dodlek-Agro i dalje je na snazi te ćemo njihove ponude uzimati u razmatranje, kao i dosad”, kažu nam u Konzumu.

