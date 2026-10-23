Piletić: Oporbi nije problem 750.000 tona nelegalnog otpada u Ježdovcu

Zastupnik nacionalnih manjina Veljko Kajtazi upozorio je na predrasude i diskriminaciju Roma u javnom diskursu. Pritom je apostrofirao izjavu zastupnice zagrebačke Gradske skupštine Marte Kiš (Možemo) kako "stvarno ne vidi zašto mali građanin koji je naslijedio kuću u Sesvetu ne bi tu kuću u Sesvetu dao, primjerice, obitelji Roma po nekoj povoljnijoj cijeni". Upitao je zašto su upravo Romi poslužili kao primjer u raspravi o oporezivanju nekretnina te ocijenio je da ih se time ponovno prikazuje kao homogenu, socijalno ugroženu skupinu kojoj je potrebna tuđa pomoć.