bivši ministar
Piletić: Oporbi nije problem 750.000 tona nelegalnog otpada u Ježdovcu
Saborski zastupnik Marin Piletić (HDZ) prozvao je u petak oporbu da je iskoristila temu Gospića kako bi politički parazitirala na otpadu u tom gradu, istodobno ne pokazujući ni malo zanimanja za tri četvrtine divljih odlagališta Hrvatske koje se, kaže, nalaze u Zagrebu.
"Ako je 37.000 tona nelegalno odloženog otpada u Gospiću problem, a jest, kako nije 750.000 tona nelegalnog otpada i divljeg odlagališta u Ježdovcu u Zagrebu", upitao je Marin Piletić u saborskom govoru na slobodnu temu.
Smatra da oporbu odlagališta nelegalnog otpada u Zagrebu ne zanimaju. "Dvadeset puta veća količina nepropisnog, opasnog, kemijskog i građevinskog otpada, azbesta ovdje nadomak centra Zagreba nikoga ne zanima", upozorio je.
Istaknuo je da je Vlada preuzela odgovornost za Gospić, a da u Zagrebu SDP i Možemo! "zakopavaju i zatrpavaju" 750.000 tona opasnog otpada misleći da će time zakopati i svoju političku i zakonsku odgovornost da to isto saniraju.
"Onu moralnu nisu mogli ni prikriti", poručio je.
Raukar Gamulin (Možemo!): Novinare nećete ušutkati
Urša Raukar Gamulin (Možemo!) prozvala je Domovinski pokret da su "nakon nacističkog derneka u Splitu u kojem su se slavili Hitler i Auschwitz" krivce našli u novinarima koji su o tome izvještavali, te upozorila je da se novinarima prijeti smrću, vješanjem i likvidacijom te ih se proglašava neprijateljima Hrvatske i stranim plaćenicima.
"Umjesto da nedvosmisleno stane u njihovu zaštitu, Penava izmišlja medijsku hajku protiv navijača. Jeftini trik skretanja pozornosti sa nacističkih povika i prijetnji novinarima. Nisu problem oni koji veličaju nacizam nego novinari koji o tome izvještavaju. To je opasna zamjena teza", poručila je.
Smatra i da je, kada se novinarima prijeti smrću, dužnost Vlade da ih bezrezervno zaštiti. Drži da je premijer Andrej Plenković politički odgovoran za način na koji se govori o novinarima.
"Novinare nećete ušutkati, a vlast koja napada medije i neovisne novinare radi direktno protiv demokracije i želi nas vratiti u jednoumlje", kazala je.
Reagirao je Ivan Penava (DP), koji je kao potpredsjednik Sabora vodio sjednicu, rekavši da će on osobno i njegova stranka biti brana bilo kome "sa jugofilskim osjećajima", bile to političke stranke ili novinari koje je, smatra, davno trebalo lustrirati i ne bi taj posao radili.
Stipo Mlinarić (DP) rekao je da osuđuju svaku prijetnju bilo kome, ali i ocijenio da novinari imaju dvostruke ljevičarske aktivističke kriterije. "Većina novinara pripada vašoj sekti", rekao je Raukar Gamulin.
"Vi želite medije koji će samo govoriti vaše stavove. Nećete gledati taj film", uzvratila mu je zastupnica.
Kajtazi o izjavi Marte Kiš (Možemo) i Miletića (Most) o Romima
Zastupnik nacionalnih manjina Veljko Kajtazi upozorio je na predrasude i diskriminaciju Roma u javnom diskursu. Pritom je apostrofirao izjavu zastupnice zagrebačke Gradske skupštine Marte Kiš (Možemo) kako "stvarno ne vidi zašto mali građanin koji je naslijedio kuću u Sesvetu ne bi tu kuću u Sesvetu dao, primjerice, obitelji Roma po nekoj povoljnijoj cijeni". Upitao je zašto su upravo Romi poslužili kao primjer u raspravi o oporezivanju nekretnina te ocijenio je da ih se time ponovno prikazuje kao homogenu, socijalno ugroženu skupinu kojoj je potrebna tuđa pomoć.
Govoreći o tvrdnjama Marina Miletića o bespravnoj gradnji, onečišćenju okoliša i prijetnjama u Gorskom kotaru, u kojem je posebno isticao romsku pripadnost, Kajtazi je zapitao zašto se pojedinačno nezakonito postupanje pretvara u pitanje etničke pripadnosti. Poručio je da Romi ne traže povlašten položaj, nego da ih se prestane promatrati kao iznimku te da ih se vrednuje prema njihovim postupcima, a ne prema "onome što drugi pretpostavljaju da jesmo".
Zvonimir Troskot (Klub Mosta) upitao je zašto institucije poput Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), MUP-a i Uskoka šute o odgovornosti aktualnog gradonačelnika Gospića i bivšeg Ličko-senjskog župana Darka Milinovića i njegovoj "umješanost u kriminal i otpad". Tvrdi da je Milinović uključen u kriminalne radnje u Nacionalnom parku Plitvice, ali i u kriminalne radnje koje se odnose na kamenolome, ceste i otpad.
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