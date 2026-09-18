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BIVŠI MINISTAR

HDZ-ov Piletić: Benčić može samo sanjati sljedeću Vladu

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Hina
|
18. ruj. 2026. 16:27
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piletic bencic
Patrik Macek/PIXSELL

HDZ-ov saborski zastupnik Marin Piletić rekao je u petak da Sandra Benčić (Možemo!) najavljuje sljedeću Vladu, poručivši joj kako to može samo sanjati.

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"Slijedeća vlada bez građana i bez izbora. Pa to možete samo sanjati", rekao je Piletić na konferenciji za novinare saborskog kluba HDZ-a.

Istaknuo je da oporba na taj način stvara kaos u trenutku kada Hrvatska ima preko 1,8 milijuna zaposlenih, kada imamo rekordno nisku nezaposlenost te kada se priprema novo programsko razdoblje u kojem ćemo imati izdašne financije za financiranje razvojnih projekata diljem Hrvatske.

"To oni ne prihvaćaju. Izgubili su izbore i u Sisku i u Rijeci građani su im pokazali da i kad dobiju priliku u jednoj maloj sredini pokazati što znaju, oni jednostavno podbace", kazao je.

Piletić je prozvao oporbu, posebice SDP i Možemo!, da su prvi tjedan jesenskog zasjedanja Sabora pokazali bezidejnost i vrijeđanje te nisu imali niti jedan argument vezan uz otpad u Gospiću.

"Lažna briga za Liku i Gospić"

Podsjetio je i da su SDP i Možemo! tijekom aktualnog prijepodneva kao argument koristili ishođenje lokacijske dozvole za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku nakon šest godina. No, smatra da će daljnji postupak ishođenja građevinske dozvole, javnog natječaja i izgradnje po toj njihovoj dinamici trajati desetljećima.

Upozorio je i da 650 metara od Hrvatskog sabora kod obližnjeg trgovačkog centra mjesecima stoji odloženi kemijski, građevinski i drugi otpad, koji nije propisno odložen. "SDP sve to tolerira i onda pokazuje lažnu brigu za Liku i Gospić", kazao je.

I Maksimilijan Šimrak rekao je da oporbi, kada joj u raspravama nedostaje argumenata, prostačenje i kleveta postaju "alat i oružje klevetnika". Smatra da u tome predvodi Benčić koja je, kako je rekao, pokazala kontinuitet u prostačkom ponašanju.

Istaknuo je i da se od oporbe niti u jednom trenutku nije moglo čuti ništa o Poznanovcu, odakle je Benčić, i dvije eko bombe koje se tamo nalaze.

Nikola Mažar ponovno je pozvao oporbu da se izjasni o izboru triju sudaca Ustavnog suda, jer nas u budućnosti čekaju različiti izborni ciklusi. 

Teme
hdz marin piletić sandra benčić vlada

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