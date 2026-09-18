HDZ-ov Piletić: Benčić može samo sanjati sljedeću Vladu

Podsjetio je i da su SDP i Možemo! tijekom aktualnog prijepodneva kao argument koristili ishođenje lokacijske dozvole za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku nakon šest godina. No, smatra da će daljnji postupak ishođenja građevinske dozvole, javnog natječaja i izgradnje po toj njihovoj dinamici trajati desetljećima.