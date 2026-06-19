kritika bivšeg ministra
Piletić: "Najpodliji i najprijetvorniji politički pamflet Možemo u posljednje vrijeme"
Bivši ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić kritizirao je na društvenim mrežama stranku Možemo! zbog inicijative da se braniteljima koji su u mirovinu otišli iz rada povećaju mirovine.
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"Kako manipuliraju Možemosi?
Mijenjali bi 2 zakona s ukupno 3 članka s ciljem povećanjem mirovina hrvatskih branitelja, točnije njih 68.000.
Onda zaborave obuhvatiti 90% hrvatskih branitelja koji već sad primaju višu mirovinu zahvaljujući Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji iz 2017. koji je donijela HDZ-ova Vlada na prijedlog ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
Onda Možemo ekipa to proglasi omaškom!!!
Najpodliji i najprijetvorniji politički pamflet Možemo u posljednje vrijeme.
I još tvrde da ispravljaju nepravde!!!", napisao je Piletić na Facebooku.
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