Piletić: "Najpodliji i najprijetvorniji politički pamflet Možemo u posljednje vrijeme"

Patrik Macek/PIXSELL

Bivši ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić kritizirao je na društvenim mrežama stranku Možemo! zbog inicijative da se braniteljima koji su u mirovinu otišli iz rada povećaju mirovine.

Podijeli

Oglas

"Kako manipuliraju Možemosi?

Mijenjali bi 2 zakona s ukupno 3 članka s ciljem povećanjem mirovina hrvatskih branitelja, točnije njih 68.000.

Onda zaborave obuhvatiti 90% hrvatskih branitelja koji već sad primaju višu mirovinu zahvaljujući Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji iz 2017. koji je donijela HDZ-ova Vlada na prijedlog ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.

Onda Možemo ekipa to proglasi omaškom!!!

Najpodliji i najprijetvorniji politički pamflet Možemo u posljednje vrijeme.

I još tvrde da ispravljaju nepravde!!!", napisao je Piletić na Facebooku.