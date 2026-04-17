"BEDASTA MANTRA"
Urša Raukar Gamulin: "HDZ privlači nove članove i pojačava većinu? I Fidesz je"
Saborska zastupnica stranke Možemo! Urša Raukar Gamulin komentirala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak situaciju s upražnjenim mjestima na Ustavnom sudu i Vrhovnom sudu te pojasnila zašto je u utorak napustila sjednicu Odbora za pravosuđe.
Sjednica Odbora za pravosuđe održana je sedmi put, kao i zaključak da nema uvjeta za donošenje mišljenja. "To su događaji koji se ponavljaju iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec. To je prije svega odgovornost premijera Andreja Plenkovića, koji je na čelu izvršne vlasti, to naglašavam. On je 7. siječnja rekao da će se izbor predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda dogoditi u paketu. To je neustavno, nezakonito, protivno duhu Ustava, to je petljanje izvršne vlasti u sudbenu vlast", poručila je.
"Ponavljanje nevjerojatno bedaste mantre da se nisu stekli uvjeti je uvredljivo za svakog normalnog građanina u ovoj zemlji jer je potpuno jasno da su se svi uvjet za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda stečeni. Sva procedura je gotova, potrebna je samo volja HDZ-a da na sjednici Odbora izglasa kandidata ili kandidatkinju, ili nikoga - neka naprave bilo što. Ali, to se veže u paketu", rekla je i dodala da ni u jedinom zakonu ne možete naći ništa što bi naslućivalo da bi se ta dva procesa mogla vezati.
Raukar Gamulin je naglasila da se usuđuje reći da se radi o dosta dramatičnoj situaciji za funkcioniranje sudbene vlasti i za stanje demokracije Republike Hrvatske.
Dodala je da objašnjenje da sastav Ustavnog suda treba slijediti izborne rezultate ili odnos snaga u parlamentu je, kaže, potpuno neustavno. "Izrazito sam začuđena da Ustavni sud već četiri mjeseca ne reagira, na neustavno i nezakonito spajanje nespojivoga, na direktno petljanje izvršne vlasti. Moramo naglasiti da smo i bez predsjednika Državnog izbornog povjerenstva, to je po svojoj funkciji predsjednik Vrhovnog suda i nema opcije v.d.-a. To znači da bilo koji izbori koji se dogode mogu biti poništeni", naglasila je.
Navodi da je pitanje zašto HDZ uvijek sve ostavlja do zadnjeg dana svakog produženog roka.
"Ovo je vrlo dramatično kršenje Ustava i zakona, doista je to udar na demokraciju. Ja sam zato i otišla sa sjednice, to nije bilo dogovoreno. Ne mogu vjerovati da saborski zastupnici, naročito vladajuće većine i naročito oni među njima koji su pravnici, sedam puta ponavljaju su se svi uvjeti stekli. I da omogućavaju premijeru da vrši direktan udar na demokratske temelje, i to jest autokratsko ponašanje. Zato se ne moramo čuditi što nas ugledni švedski institut ocjenjuje da klizimo u autokraciju", kazala je.
Komentirajući činjenicu da HDZ i dalje privlači nove članove i povećava vladajuću većinu u Saboru, Raukar Gamulin je rekla: "I Fidesz je privlačio nove osobe", rekla je. Kaže da smo promijenili boju iskaznice koja je važna, da je prije to bila crvena, a sada je plava.
"Ubrzanim tempom vraćamo se u jednopartijski sistem, u takozvanu demokraciju na hrvatski način. I ljudi se okreću prema onima koji im mogu, i koji nude, nabaviti taj jedan papir koji im nedostaje. Ne mislim sad samo na saborske zastupnike, govorim o svim situacijama", rekla je.
Priča da dobivaju pozive građana u kojima govore da, primjerice, nisu mogli dobiti posao jer nisu bili članovi stranke pa ljudi, dodaje, idu linijom manjeg otpora jer moraju od nečega živjeti pa se učlanjuju. Ističe da ono što se u nedjelju dogodilo u Mađarskoj pokazuje da i tome ima kraja i da postoji granica u kojoj ljudi jednostavno kažu da im je dosta.
