pokušaj opoziva premijera
Piletić: "Vlada se od prvog dana bavi Gospićem, a oporba samo širi dezinformacije"
Saborski zastupnik Marin Piletić (HDZ) bio je gost N1 Studija uživo kod Hanan Nanić gdje je komentirao jučerašnju saborsku raspravu o opozivu premijera Andreja Plenkovića.
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"Cijelo prijepodne premijer je u Hrvatskom saboru podnosio izvješće o radu Vlade, što je njegova zakonska obveza. Tamo smo mogli vidjeti da oporbu uopće ne zanima što se događa u Hrvatskoj. Njih je zanimala isključivo destrukcija i pokušaj nanošenja političke štete Vladi.
U poslijepodnevnim satima imali smo priliku potvrditi da Siniša Hajdaš Dončić ne zna što govori, a još manje što radi. U zahtjevu oporbe za izglasavanje nepovjerenja premijeru Plenkoviću nije bilo apsolutno nijednog suvislog argumenta", rekao je Piletić.
Na pitanje osjećaju li građani te pozitivne učinke Vladinih projekata, Piletić je odgovorio:
"Upravo sam na putu do studija razgovarao s nekoliko građana koji su komentirali dnevnu politiku i nisam čuo ništa loše. Iza svakog takvog Vladinog projekta stoje i radna mjesta. Primarna je zadaća Vlade stvarati uvjete koji će pogodovati građanima."
"Vlada je preuzela odgovornost za Gospić"
Komentirao je i nezadovoljstvo građana reakcijom Vlade na slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću te odgovorio misli li da bi reakcija bila nešto bolja da je došlo do neke vrste preuzimanja odgovornosti.
"Vlada je preuzela odgovornost. Ovaj posao nije u nadležnosti Vlade, nego lokalne samouprave. Unatoč tome, Vlada se od prvog dana uključila u rješavanje slučaja Gospić. Cijelo vrijeme prati situaciju, traži informacije i kontinuirano poduzima određene korake.
S druge strane, oporba ne radi apsolutno ništa osim što širi dezinformacije da je Lika zatrovana.
Problem otpada nije počeo s Gospićem i ne može završiti s Gospićem. Vlada je upozorila hrvatsku javnost da diljem Hrvatske postoje deseci crnih točaka na kojima je ilegalno odložen opasan otpad. Od prvog dana ozbiljno smo pristupili toj temi", poručio je.
Piletić je zatim kritizirao stranku Možemo i zagrebačku gradsku vlast zbog, kako tvrdi, neispunjenih obećanja o zatvaranju odlagališta Jakuševec.
"U šest godina jedan papir, a hrvatskoj javnosti govore da će do kraja mandata zatvoriti Jakuševec", rekao je Piletić i direktno im se obratio;
"Potrošili ste dva mandata, osam godina života Zagrepčana, uvjeravajući ih da ćete nešto napraviti s Jakuševcem. Niste napravili ništa, osim što je jedan čovjek ondje, nažalost, izgubio ruku", rekao je Piletić.
O gospodarenju otpadom u Hrvatskoj
Na pitanje tko je odgovoran za to što se u Hrvatskoj, zemlji poznatoj po očuvanoj prirodi, šumama i izvorima pitke vode, paralelno godinama ilegalno odlagao opasan otpad, bez znanja javnosti, ali očito uz znanje pojedinaca, Piletić je rekao;
"Čak i ako tema Gospića medijski splasne, to ne može značiti da će pitanje gospodarenja otpadom u Hrvatskoj nestati s dnevno-političke agende. Kultura odlaganja otpada u Hrvatskoj još uvijek nije na najvišoj razini i toga svi kao društvo moramo biti svjesni. Još uvijek premalo razdvajamo otpad. Ova tema mora ostati aktualna sve dok se ne izgrade odgovarajući centri za gospodarenje otpadom", naglasio je.
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