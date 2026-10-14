Piletić: "Vlada se od prvog dana bavi Gospićem, a oporba samo širi dezinformacije"

"Čak i ako tema Gospića medijski splasne, to ne može značiti da će pitanje gospodarenja otpadom u Hrvatskoj nestati s dnevno-političke agende. Kultura odlaganja otpada u Hrvatskoj još uvijek nije na najvišoj razini i toga svi kao društvo moramo biti svjesni. Još uvijek premalo razdvajamo otpad. Ova tema mora ostati aktualna sve dok se ne izgrade odgovarajući centri za gospodarenje otpadom", naglasio je.