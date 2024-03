Plenković HDZ-ovcima poručio da mu ne izgledaju kao “korumpirani izdajnici”

Podijeli :

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u utorak članovima i simpatizerima na stranačkom skupu u Laubi kako se osjeća uvjerenje da će HDZ, pod čijim je vodstvom Hrvatska u proteklih osam godina ostvarila sve strateške ciljeve i prebrodila brojne krize, i u idućem mandatu voditi zemlju.

Proslavom 34. obljetnice osnivanja organizacija gradskih četvrti HDZ-a, oštrim porukama prema političkim protivnicima, ali i motivirajućim govorima svojim glasačima i simpatizerima, HDZ je započeo predizbornu kampanju za parlamentarne izbore.

Tijekom trosatnog programa u Laubi održane su dvije panel rasprave, a poruke govornike podržane su pljeskom i poklicima članova i simpatizera stranke.

S ovim skupom krećemo ne samo u obljetnicu područnih organizacija u centru grada, nego i u pripremu za izbore za Hrvatski sabor, istaknuo je Plenković.

“Osjeća se energija, osjeća se pozitivna svijest, optimizam, samopouzdanje i uvjerenost da ćemo i po treći put dobiti povjerenje hrvatskih građana, da radimo za njih kao što smo radili zadnjih osam godina i da HDZ ponovno vodi zemlju u sljedeće četiri godine. Idemo zajedno do pobjede i hvala vam na ovoj prekrasnoj večeri!”, poručio je okupljenima.

Nabrajajući postignuća tijekom posljednjih osam godina, Plenković je u govoru istaknuo da je Vlada kojoj je na čelu, uz ostvarenje strateških ciljeva, uspješno riješila brojne krizne situacije poput potresa i energetske krize.

A pritom je, naglasio je, očuvala ono što je u svakom društvu najbitnije – socijalnu koheziju, kroz pakete pomoći građanima i gospodarstvu vrijedne 7,2 milijuna eura.

Osvrnuo se i na poruke oporbe, te članovima stranke poručio da mu ne izgledaju kao “korumpirani izdajnici”. “Djelujete mi kao domoljubi, kao ozbiljni, pošteni i odvažni ljudi koje će takva njihova retorika mobilizirati i kojima ćemo na izborima pokazati da će još četiri godine biti u oporbi”, poručio je stranačkim kolegama.

Okupljenima su se obratili i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednici Vlade Tomo Medved i Davor Božinović, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman, kao i predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Mario Kapulica.

Jandroković, koji je i nositelj HDZ-ove liste u drugoj izbornoj jedinici, naglasio je ključnu ulogu HDZ-a u demokratizaciji Hrvatske. “Hrvatska se gradila u krvi, ali Hrvatska je prošla i teška razdoblja dvaju totalitarizama, i zato moramo biti svjesni i naglašavati – HDZ je bio ključna stranka za demokraciju i demokratsku preobrazbu Hrvatske”, istaknuo je.

Posebno je kritizirao predsjednika SDP-a Peđu Grbina, za koga je rekao da je, stvarajući “kobasičastu” koaliciju, u zapećak stavio mnoge članove svoje stranke i dao političku priliku za preživljavanje “opskurnim likovima, kao što je Krešo Beljak, Dalija Orešković, Čačić, bračni par Puljak, Katarina Peović“.

“Zamislite u kakve bi ruke došla Hrvatska u vremenima velikih svjetskih ugroza. Svijet se promijenio i traži ozbiljne, odgovorne državnike”, istaknuo je.

Božinović: Hrvatska iz kriza izašla jača

Nositelj liste HDZ-a u 6. izbornoj jedinici i međunarodni tajnik HDZ-a Davor Božinović poručio je da je Hrvatska prošla razne krize, ali iz njih izašla “uspješna i jača”. “Dok su pojedinci zagovarali anarhiju i kaos, mi smo zagovarali mir i strpljenje”, istaknuo je.

Dodao je da tko god ne priznaje da je Hrvatska danas u svakom smislu na najvišoj razini u svojoj povijesti, ima problem s realnošću.

Zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved istaknuo je da uz svo upravljanje krizama i uspjehe u dostizanju strateških ciljeva, Vlada nije zanemarila naše temelje – hrvatske branitelje. “Svo vrijeme i danas pozivamo i doprinosimo da odnos u Hrvatskoj prema braniteljima bude onakav kakav zaslužuju ljudi koji su izborili našu slobodu”, rekao je.

Kapulica je poručio da će predstojećih mjesec dana predizborne kampanje biti “najnaporniji najgrčevitiji mjesec dana u životu oporbenih lidera”. “Naša je poruka Grbinu, koji (Ivici) Račanu nije ni do koljena, Andreju Plenkoviću ni do gležnja, a Tuđmanu ni do nožnog prsta – nećeš i ne možeš biti premijer, ta varijanta u ovom svemiru ne postoji, niti će ovi tvoji trabanti sjediti i upravljati sudbinom hrvatskog naroda i hrvatske države”, poručio je.

Herman je istaknuo da HDZ mora maksimalno mobilizirati svoje članove i simpatizere te podsjetio da su, osim parlamentarnih, pred strankom europski i predsjednički, a iduće godine i lokalni izbori na kojima žele “ponovno vratiti grad Zagreb, tamo gdje mu je mjesto, tamo gdje mu je okrilje, a to je pod odgovornost HDZ-a”.

“Hrvatska treba lidere, one koji znaju što rade. Hrvatska ne treba one koji bi usput učili kako je to voditi jedan veliki sustav kao što je država”, rekao je.

