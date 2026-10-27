OBNOVA JOŠ TRAJE
Obnova nakon potresa već je stajala 5,3 milijarde eura. Plenković otkrio koliko će još trajati
Hrvatska je u obnovu nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa dosad iložila 5,3 milijarde eura, a obnova bi trebala biti dovršena za tri do četiri godine, izjavio je u utorak premijer Andrej Plenković, istaknuvši da je riječ o dugotrajnom i financijski zahtjevnom procesu.
Govoreći na svečanom otvorenju cjelovito obnovljene zgrade Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Plenković je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi Zagreba, Banovine i drugih područja pogođenih potresima u ožujku i prosincu 2020. godine.
Od ukupno 5,3 milijarde eura, oko 3,15 milijardi odnosi se na zagrebački potres, a 2,15 milijardi eura na petrinjski potres. Milijarda eura korištena je iz Fonda solidarnosti Europske unije, oko dvije milijarde eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a po milijardu eura godišnje osigurava se iz državnog proračuna, rekao je premijer. „To su ogromni novci za pribaviti jer tih novaca inicijalno nije ni bilo”, poručio je.
Naglasio je da je obnova zahtijevala velik angažman ministarstava i drugih institucija, čiji su se zaposlenici, uz redovite poslove, morali baviti i projektima građevinske obnove.
Posebno je istaknuo ulogu Ministarstva graditeljstva za koje je kazao da je bilo vodeće i pedagoško, pri čemu cilj nije bio samo vratiti zgrade u prijašnje stanje, nego ih obnoviti kvalitetno i prema suvremenim standardima. „Time smo osigurali trajnost i kvalitetu ovih zgrada te u konačnici sigurnost svih ljudi koji u njima žive, odnosno rade”, naglasio je premijer.
Obnovljene su bolnice, škole, fakulteti, muzeji ....
Plenković je ocijenio da je obnova u javnosti s vremenom izgubila vidljivost, postala rutinski proces, iako je riječ o procesu koji je građevinski i financijski zahtjevan.
„U političkom smislu bio je u fokusu nakon potresa još otprilike godinu i pol dana, nakon čega je postalo kao da je to sve skupa normalno. Ništa od toga nije normalno". istaknuo je.
Naglasio je kako Zagreb danas ima praktički obnovljene sve bolnice, gotovo sve fakultete, osnovne i srednje škole, javne zgrade, sakralnu baštinu, "a ista stvar je i izvan Zagreba”.
Dodao je da je neposredno nakon potresa postojalo očekivanje da će obnova biti provedena brzo „kao da je došao onaj mali Sport Billy, uzeo super-sack, napravio štapić i sad se sve obnovilo”.
„Zaboravili smo da to traje, vrijeme je tu ključan faktor”, kazao je Plenković.
Naglasio je da je obnova obuhvatila veliki broj zgrada, škole, fakultete, institute, crkve, bolnice, javne zgrade, sudove, ministarstva, palače, muzeje.... Ocijenio je da će obnova trajati još tri do četiri godine, poručivši da će Vlada nastaviti obnavljati i Zagreb i Banovinu.
„Jednom kad prođe ovo vrijeme obnove, a to će biti u prilike za tri do četiri godine, kad se zaista sve dovrši, moći ćemo se svi skupa s velikim zadovoljstvom prisjetiti tog zajedničkog angažmana koji je bio doslovno generacijski”, kazao je Plenković.
U utorak će, uz zgradu Ministarstva graditeljstva, svečano biti otvorena i obnovljena zgrada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta kao i Muzej Mimara.
Ukupna vrijednost obnove te tri zgrade iznosi oko 100 milijuna eura, rekao je Plenković.
Sjećanje na Anamariju Carević
„Nije se dogodilo baš u puno glavnih gradova da su bili ovakvi razorni potresi", rekao je premijer i prisjetio se jedine izravne žrtve zagrebačkog potresa Anamarije Carević (15).
"Jedino što žalimo za životom mlade Anamarije Carević”, poručio je premijer.
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