Posebno je istaknuo ulogu Ministarstva graditeljstva za koje je kazao da je bilo vodeće i pedagoško, pri čemu cilj nije bio samo vratiti zgrade u prijašnje stanje, nego ih obnoviti kvalitetno i prema suvremenim standardima. „Time smo osigurali trajnost i kvalitetu ovih zgrada te u konačnici sigurnost svih ljudi koji u njima žive, odnosno rade”, naglasio je premijer.