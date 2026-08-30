Obnova zgrade stvorila novi problem: Osobe u kolicima ostavili pred stepenicama. HZZO objasnio što se dogodilo

"Upravitelj Ciganović u tom radu detaljno analizira upravo zgradu u Požegi te otvoreno priznaje da je rampa bila neupotrebljiva, a stube nesavladiva prepreka za invalide koji u te ustanove moraju dolaziti na vještačenja i ostvarivanje svojih osnovnih prava. On tamo crno na bijelom dokumentira dugogodišnja upozorenja udruga i Pravobraniteljice, pa čak i slavodobitno najavljuje da je u siječnju 2025. konačno postignut dogovor suvlasnika o ugradnji dizala i kompletnoj rekonstrukciji. Ipak, umjesto obećanog rješenja, pri nedavnoj je obnovi u praksi napravljen potpun apsurd, staru su rampu jednostavno uklonili, invalide ostavili pred visokim stubama, a autor rada o diskriminaciji osoba s invaliditetom danas mirno gleda kako im je ulaz u vlastitu ustanovu fizički potpuno onemogućen", napisao je naš čitatelj.