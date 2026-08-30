APSURD U POŽEGI, DRUGI DIO
Obnova zgrade stvorila novi problem: Osobe u kolicima ostavili pred stepenicama. HZZO objasnio što se dogodilo
Neshvatljivo i posve apsurdno zvučala je informacija kako zgrada u Požegi u kojoj se nalaze područni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) nakon nedavne obnove više nema prilaz za osobe s invaliditetom.
O tome je nedavno pisao Mateo Pejaković na portalu Požeški.hr upozorivši na novonastali problem "nespojiv s pričama o pristupačnosti i inkluzivnosti javnih institucija".
"Radovi na ulazu završeni su prije otprilike dva mjeseca. Dotrajali prostor je uređen, no tijekom obnove uklonjen je postojeći prilaz za osobe s invaliditetom i građane smanjene pokretljivosti. Dok je ranije uz stepenice postojala rampa koja je omogućavala pristup osobama u invalidskim kolicima, danas se na tom mjestu nalaze samo stepenice", objavio je portal Požeški.hr.
Pristupne rampe nema tamo gdje je najpotrebnija
Apsurd je u tome što se u zgradi u Ulici Republike Hrvatske nalaze područni uredi dvaju zavoda - Zdravstvenog i Mirovinskog - gdje svakodnevno dolaze starije, teže pokretne osobe i osobe s invaliditetom kojima je pristupni prilaz (tzv. rampa) olakšavao ulaz u zgradu. Nejasno je kako osobe u invalidskim kolicima sada mogu same ući u zgradu.
A nakon što smo i na našem portalu prenijeli tekst s Požeškog.hr. putem elektroničke pošte javila nam se osoba iz Požege koja nas je, želeći ostati anonimna, upozorila na dodatni paradoks ove priče.
Radi se o tome da je upravitelj područnog ureda HZZO-a u Požegi Danijel Ciganović prošle godine na Pravnom fakultetu u Osijeku napisao i obranio specijalistički rad na temu "Diskriminacija osoba s invaliditetom s posebnim osvrtom na stanje u Požeško-slavonskoj županiji".
U stručnom radu analizirao problem koji je sada još veći
"Upravitelj Ciganović u tom radu detaljno analizira upravo zgradu u Požegi te otvoreno priznaje da je rampa bila neupotrebljiva, a stube nesavladiva prepreka za invalide koji u te ustanove moraju dolaziti na vještačenja i ostvarivanje svojih osnovnih prava. On tamo crno na bijelom dokumentira dugogodišnja upozorenja udruga i Pravobraniteljice, pa čak i slavodobitno najavljuje da je u siječnju 2025. konačno postignut dogovor suvlasnika o ugradnji dizala i kompletnoj rekonstrukciji. Ipak, umjesto obećanog rješenja, pri nedavnoj je obnovi u praksi napravljen potpun apsurd, staru su rampu jednostavno uklonili, invalide ostavili pred visokim stubama, a autor rada o diskriminaciji osoba s invaliditetom danas mirno gleda kako im je ulaz u vlastitu ustanovu fizički potpuno onemogućen", napisao je naš čitatelj.
Doista, u radu koji je dostupan na nacionalnom repozitoriju OVDJE upravitelj požeškog ureda HZZO-a među ostalim piše: "Na glavnom ulazu postoji stubište s 10 stuba i neupotrebljiva pristupna rampa s prevelikim nagibom koji onemogućuje pristup osobama s invaliditetom i nije od nikakve pomoći. Komunikacija s četiri etaže na kojima su poslovni prostori javnih ustanova odvija se isključivo stubištem, koje je nesavladiva prepreka osobama s invaliditetom s oštećenjem ili bolešću nogu, kao i za one koje su teško pokretne ili nepokretne."
"Ugradnja dizala riješila bi probleme"
Postoje situacije, dodaje Ciganović u svom stručnom radu, kada strankama nije moguće fizički pristupiti u urede Zavoda na prvom katu zgrade. Ističe i činjenicu "da zgradu dijele tri korisnika, od kojih svaki u određenom dijelu treba sufinancirati ugradnju dizala, koje bi riješilo sve spomenute probleme".
Sve to, zaključuje, komplicira problem, ali i napominje kako je u siječnju 2025. postignuta suglasnost svih suvlasnika za izradu projekta ugradnje dizala u sklopu dogovorene kompletne rekonstrukcije i uređenja zgrade u doglednoj budućnosti."
Upravitelju Ciganoviću poslali smo upit želeći doznati zašto prilikom rekonstrukcije zgrade uklonjena pristupna rampa za osobe s invaliditetom nije nadomještena drugim rješenjem za pristup u zgradu te hoće li nekim naknadnim građevinskim zahvatima to ipak omogućeno.
HZZO: Podizna platforma kao privremeno rješenje
Dobili smo iscrpan odgovor, ali ne od upravitelja ureda u Požegi, nego od glasnogovornika HZZO-a koji ističe kako "stara kosa rampa (na slici ispod) nije predstavljala odgovarajuće rješenje za pristup osoba u invalidskim kolicima te je u ovoj fazi radova uklonjena". Također i da "u postojećim gabaritima zgrade nije moguće izvesti novu kosu rampu koja bi zadovoljavala propisane, odnosno minimalne standarde pristupačnosti".
"Sukladno tome, zaključeno je da je najkvalitetnije i dugoročno odgovarajuće rješenje ugradnja invalidskog dizala", poručuju iz HZZO-a ističući kako dosad izvedeni radovi predstavljaju prvu fazu realizacije cjelovitog rješenja za osiguravanje pristupačnosti.
"U dosadašnjoj fazi radova nije došlo do propusta, već su izvedeni radovi predstavljali pripremu za provedbu druge faze, kojom će se u cijelosti riješiti pitanje pristupa osobama u invalidskim kolicima svim prostorima predmetnog objekta. Projektna dokumentacija, kojom će se, između ostalog, u cijelosti definirati i rješenje pristupačnosti, još nije dovršena. Međutim, idejno rješenje je usuglašeno te je integrirano u do sada izvedene radove."
A do ugradnje dizala, kažu u HZZO-u, suvlasnici zgrade (HZZO, HZMO i Grad Požega) zajednički će osigurati privremeno rješenje za pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti - putem automatske podizne platforme.
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