Zagrebačka policija je ranije izvijestila da su znali da se radi o tvarima koje mogu u znatnoj mjeri ugroziti kvalitetu tla i vode te opstanak šume, raslinja, gljiva i životinja, dodajući da su obojica to činili u cilju ostvarivanja nezakonite imovinske koristi za tvrtku u kojoj su obojica odgovorne osobe.