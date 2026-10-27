ILEGALNO ODLAGANJE OTPADA
Ilegalno odlagali otpad kraj vodocrpilišta? Sin završio u pritvoru, otac pušten na slobodu
Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici pokrenulo je istragu protiv 50-godišnjaka, njegovog oca (87) i tvrtke Max logistika u vlasništvu optuženog zbog sumnje da su proteklih 12 godina gomilali otpad na području Velike Kosnice, izvijestilo je tužiteljstvo.
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Državno odvjetništvo je, ne navodeći identitete, priopćilo da hrvatsko-bosanskohercegovačke državljane i njihovu tvrtku sumnjiče za teško kazneno djelo protiv okoliša.
Tužiteljstvo sumnja da su kao odgovorne osobe Max logistike, od kolovoza 2014. do listopada 2026., po prethodnom dogovoru, na većem broju lokacija od drugih pravnih i fizičkih osoba preuzimali velike količine građevinskih nusprodukata i neupotrebljivog građevinskog materijala od rušenja te ga zatim nedozvoljeno odlagali, sakupljali i skladištili.
Pritom su postupali protivno odredbama propisa koji uređuju gospodarenje otpadom te bez dozvole za gospodarenje otpadom, a zemljišta na koja su odlagali otpad nalaze se na području zona vodocrpilišta Kosnica, uslijed čega je došlo do ugrožavanja kakvoće tla te je moglo doći do ugrožavanja podzemlja i voda za duže vremensko razdoblje.
Uz to, su sumnjičeni da su preuzimali prhki azbest i druge vrste plastičnog, električnog i metalnog otpada pomiješanog sa zemljom te ga također ilegalno odlagali, sakupljali i skladištili.
Zagrebačka policija je ranije izvijestila da su znali da se radi o tvarima koje mogu u znatnoj mjeri ugroziti kvalitetu tla i vode te opstanak šume, raslinja, gljiva i životinja, dodajući da su obojica to činili u cilju ostvarivanja nezakonite imovinske koristi za tvrtku u kojoj su obojica odgovorne osobe.
Policija je, ne navodeći identitete, nadodala da je prvooptuženi ukopavao otpad svojim radnim strojem u tlo te ga zatim zatrpavao zemljom i poravnavao, uslijed čega je došlo do stvaranja uzvisine od nekoliko metara iznad tla.
Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelom zasad nije utvrđena, a policija izvijestila je da je prethodnih godina nekoliko puta postupala prema optuženom te ga kazneno prijavila zbog istih nedjela.
Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je pritvor 50-godišnjaku, dok je za njegovog oca nije tražen pritvor već je pušten uz mjere opreza na slobodu, s obzirom na visoku životnu dob.
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