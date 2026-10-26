spoj tradicije i suvremenosti
Poznat datum kada se obnovljeni Muzej Mimara otvara za javnost
Muzej Mimara otvara se za javnost 7. studenog, nakon jedne od najizazovnijih obnova zgrada stradalih u potresima 2020. godine, a uz ono najvidljivije - povratak originalnoj, žutoj boji fasade i novi stalni postav, donosi brojne druge novosti koje spajaju tradiciju i suvremenost.
Ravnateljica Muzeja Mimara Tajana Pleše rekla je na konferenciji za novinare u ponedjeljak kako je bilo izazovno oblikovati novi stalni postav usred radova, nepune dvije godine od samog početka obnove, a najveća promjena je njegov novi koncept - umjesto dosadašnjeg kronološkog predstavljanja umjetnina definirane su tri teme - priroda, društvo i vjera, koje su se pokazale kao najčešće u fundusu, te dodatnih 27 manjih tema.
Kao još jednu novinu stalnog postava, za koji je iz fundusa od 3900 predmeta odobrano njih oko 1200, istaknula je usporedno prikazivanje umjetnina, ne samo unutar određene teme, nego u odnosu na to kako je sagledava istok, a kako zapad.
Time su, napomenula je, htjeli ukazati da uvijek postoji tema koja se, bez obzira na tisuće kilometara ili stoljeća koji dijele autore, uvijek iskristalizira kao najbitnija. „To nam se učinilo zgodno kako bismo potaknuli ljude da sagledaju umjetninu u njenom kontekstu”, rekla je.
„Ponosni smo što je Muzeju Mimara, uz povratak izvorne boje, vraćen i cjelokupan unutarnji i vanjski dekor, pa se nadamo da smo novim postavom uspjeli napraviti sponu između suvremenog i onoga što je konzervatorsko-restauratorskim radovima vraćeno u 19. stoljeće”, istaknula je Pleše.
Obnovljeni hrvatski muzeji uz bok inozemnima
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek podsjetila je da je do sada angažirano 1,7 milijardi eura za obnovu kulturne baštine, a putem tog ministarstva se obnavljalo više od 500 zgrada, više od 400 ih je završeno, među njima oko 270 sakralnih objekata, te na poslijepotresnom području nešto više od 40 muzeja.
Dodala je i da su osigurali ove prostore za muzeje koji su u obnovi, NMMU je dobio zgradu u Oktogonu, otvoren je Hrvatski športski muzej u Ilici, uskoro će se otvoriti Hrvatski muzej naivne umjetnosti u palači na Gornjem gradu, Hrvatski povijesni muzej dobio je dodatne zgrade, a i Hrvatski restauratorski zavod useljava u nove prostore.
Po njezinim riječima, ukupna vrijednost svih radova na Muzeju Mimara, jednom od najsloženijih i najopsežnijih projekata poslijepotresne obnove, je oko 75 milijuna eura, a u resoru kulture samo će još obnova zagrebačke katedrale i Hrvatskog sabora biti financijski zahtjevnije.
Kako je istaknula, u ovom segmentu obnove i segmentu muzeološke prezentacije otvaraju se potpuno suvremeni muzeji koji mogu stajati uz bok svima omiljenim inozemnim muzejima koje rado posjećujemo.
Projektanti muzejskog stalnog postava su Damir Gamulin, Antun Sevšek, Noel Bucul i Jasmin Ćemanović (Organizirano oblikovanje d.o.o.).
Dizajner Damir Gamulin je rekao kako su pokušali tonski odrediti sobe, u smislu stvaranja prostora mira, koncentracije i ugode. „Trebala nam je četvrta fasada svake sobe, tako da smo uveli temu zastora, koji nije dekoracija, nego nova izložbena ploha”, dodao je.
Objasnio je i kako je temelj postava paspartu, jer su serijom naglašeno povećanih paspartua napravljene zone, a čak i vitrine koje izlaze iz poda „umjesto da samo izrone, rastu iz njih.”
Arhitekt Antun Sevšek govorio je o izazovima paralelnog rada na postavu s obnovom zgrade, pri čemu su sve odluke trebale biti izvedene i prilagođene zahtjevima obnove, a nada se da će posjetitelji uživati u konačnom rezultatu, odnosno bogatom i složenom postavu.
Galerije za povremene izložbe, suveniri, ugostiteljski objekt
Muzej Mimara smješten je u arhitektonski kompleks „donjogradskih gimnazija” nastao 1895. godine u duhu historicizma, prema projektu njemačkih arhitekata. Glavno krilo škole, kasnije I. i IV. gimnazije, adaptirano je u muzej otvoren 1987., čiji je fundus donacija kolekcionara Ante Topića Mimare.
U potresima su oštećeni krovište i svod svečane dvorane, fasadni zid, krovište atrija muzeja te ukrasni elementi i kapiteli ukrasnog stupovlja iznad ulaza, a na svim zidovima nastale su brojne pukotine i oštećenja dekorativnog sloja.
Obnovom je poboljšana mehanička stabilnost zgrade, provedena je i energetska obnova te napravljena restauratorsko-konzervatorska obnova i rekonstrukcija vrijednih izvornih historicističkih elemenata.
Predviđeni su novi veliki galerijski prostori na cijelom prostoru prizemlja za povremene izložbe – u studenom u partnerstvu s Orbicom predstavljaju se mladi umjetnici, a u prosincu gostuje Nacionalni muzej moderne umjetnosti koji će, dok traje njegova obnova, ondje izložiti dio svog stalnog postava.
Najavljen je i bogati program za iduću godinu u kojoj se obilježava 40 godina Muzeja Mimara, među ostalim, izložba „Donator donatoru” u kojoj će glavna zvijezda biti Kolekcija Marton. Osmišljeni su i novi suveniri, među kojima i marame u suradnji s Croata kravatama, a Muzej će dobiti i novi ugostiteljski sadržaj - bistro Rougemarin.
Sredstva za konstrukcijsku, cjelovitu i energetsku obnovu Muzeja Mimara isplaćena su iz Fonda solidarnosti EU, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Državnog proračuna. Izvođač radova su ING-GRAD d.d. i MONTE-MONT, a glavni projektant Željko Peković (Core d.o.o.).
Otvorenje za uzvanike održat će se u utorak, 27. listopada.
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