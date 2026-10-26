Poznat datum kada se obnovljeni Muzej Mimara otvara za javnost

Dodala je i da su osigurali ove prostore za muzeje koji su u obnovi, NMMU je dobio zgradu u Oktogonu, otvoren je Hrvatski športski muzej u Ilici, uskoro će se otvoriti Hrvatski muzej naivne umjetnosti u palači na Gornjem gradu, Hrvatski povijesni muzej dobio je dodatne zgrade, a i Hrvatski restauratorski zavod useljava u nove prostore.