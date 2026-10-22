Plenković: Slijedi ozbiljniji razgovor s DP-om

Na pitanje je li ga zateklo to što je DP-ovac Damir Markuš bio u kontaktu s ljudima iz Torcide koji su sada iza rešetaka, Plenković je odgovorio: "Ništa me ne zatiče, tu su stvari jasne. Postoje ponašanja koja su društveno neprihvatljiva, i ako su društveno neprihvatljiva, dapače, ako su u domeni počinjenja određenih kaznenih djela, onda onaj tko ih čini mora očekivati da će država, sustav na to reagirati".