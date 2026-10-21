Vučetić otkrio tko bi mogao zamijeniti DP u Vladi: "Savršeni su partner Plenkovićevu HDZ-u"

"Varaju se svi oni, a pogotovo naša pasivna oporba, koja smatra da je riječ o epizodama koje izazivaju potrebu i zgražanje, a ne o dobro planiranoj aktivnosti koja Plenkoviću omogućava da se transformira iz europskog političara u nacionalističkog političara koji nema ništa protiv ovakvih scena koje gledamo od strane Torcide jer su to scene koje će danas izazivati zgražanje, a za šest mjeseci će biti normalizirane kao što je i normaliziran taj proustaški sentiment potpuno oslobođen u Hrvatskoj", poručio je.