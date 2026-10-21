POMAK HRVATSKE UDESNO
Vučetić otkrio tko bi mogao zamijeniti DP u Vladi: "Savršeni su partner Plenkovićevu HDZ-u"
Profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirao političke poruke premijera Andreja Plenkovića i čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave nakon nacističkih i ustaških povika dijela Torcide u Splitu, odnos vlasti prema novinarima te pasivnost lijeve i liberalne oporbe.
Govoreći o Plenkovićevu razumijevanju Penavinih poruka, Vučetić je ocijenio da je premijeru takav razvoj događaja politički poželjan. Smatra da Hrvatska od koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu kontinuirano ide udesno, dok Plenković svojim koalicijskim partnerima prepušta predvodničku ulogu u tom procesu kako bi se sam i dalje mogao predstavljati kao proeuropski političar.
"Plenković je dužan iskazati razumijevanje budući da je ovo situacija koja je od njega željena. Od hipodromskog koncerta imamo jedan neprestani hod i pomak Hrvatske prema desnici i Plenković pušta svoje koalicijske partnere da oni obave tu predvodnicu, a da on u odnosu na njih još uvijek izgleda kao proeuropsko lice, a riječ je naravno o političkoj obmani", rekao je Vučetić.
Prema njegovoj ocjeni, trenutni politički smjer nije prolazna pojava, nego dio procesa koji vodi daljnjoj radikalizaciji desnice.
"Onog trenutka kada je Plenković sa svojim potomstvom stupio pred Marka Perkovića Thompsona i one koji će doći na hipodromski koncert, mi imamo ovaj očekivani rast desnice i radikalizacije u desno političkog prostora i to neće stati", kazao je.
"Naša pasivna oporba se vara ako misli da ovo nije dobro planirana aktivnost..."
Vučetić smatra da pogrešno procjenjuju situaciju oni koji događaje koji izazivaju zgražanje javnosti promatraju kao izolirane incidente, a posebno je kritizirao pasivnost oporbe.
"Varaju se svi oni, a pogotovo naša pasivna oporba, koja smatra da je riječ o epizodama koje izazivaju potrebu i zgražanje, a ne o dobro planiranoj aktivnosti koja Plenkoviću omogućava da se transformira iz europskog političara u nacionalističkog političara koji nema ništa protiv ovakvih scena koje gledamo od strane Torcide jer su to scene koje će danas izazivati zgražanje, a za šest mjeseci će biti normalizirane kao što je i normaliziran taj proustaški sentiment potpuno oslobođen u Hrvatskoj", poručio je.
"U Splitu se nije dogodio prodor udruženih totalitarizama, nego je riječ o nacističkoj ideologiji"
Penava je nakon nacističkih i ustaških povika dijela Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa osudio takve istupe, ali je istodobno kritizirao medije i policiju te upozoravao na, kako smatra, dvostruke kriterije prema različitim totalitarnim režimima. Istaknuo je da su mu neprihvatljivi i nacizam i ustaštvo i komunizam, a medijsko izvještavanje o splitskom slučaju oštro je kritizirao.
Vučetić smatra da pozivanje na osudu svih totalitarnih režima u ovom slučaju služi skretanju pozornosti s konkretnih nacističkih i ustaških poruka koje su se čule u Splitu. Upozorio je i na, prema njegovoj ocjeni, autoritarne tendencije vlasti, uključujući pokušaje kontrole medija i institucija.
"Njih ne zanima osuda totalitarnih režima budući da oni također pokazuju elemente režimske svijesti - od razbijanja medijske scene i kontrole medija, potpunog uspostavljanja kontrole nad svim bitnim institucijama u Hrvatskoj", rekao je.
Naglasio je da se u Splitu nisu čule komunističke parole, nego poruke koje veličaju nacizam i ustaštvo, pa smatra da inzistiranje na drugim totalitarnim režimima u takvim okolnostima služi izbjegavanju osude onoga što se trenutačno događa.
"Ono što se dogodilo u Splitu, nije se dogodio prodor udruženih totalitarizama, nego je riječ o nacističkoj ideologiji koja je evoluirala iz ustaške ideologije koja je već godinama prisutna. U Splitu Torcida nije uzvikivala nikakve komunističke parole da bi trebalo osuđivati komunizam, već je riječ isključivo o veličanju nacizma i puštanju nacizma", istaknuo je.
"Ako vam se nacizam događa pred očima i ustaštvo buja, vi govorite o nekakvoj komunističkoj sjeni koja nije vidljiva na sceni, onda je riječ o tome da ne želite osuditi trenutnu ideologiju i trenutni totalitarizam koji se razvija, nego da mu želite dati vjetar u leđa", dodao je.
"Ne osuđuju totalitarizam, nego pristaju na onaj koji im čuva vlast"
Vučetić smatra da ni Plenković ni Penava svojim istupima nisu istinski osudili totalitarizam, nego su pokazali spremnost na toleriranje pojava koje im omogućuju politički opstanak.
"I Plenković i Penava nisu osudili nikakav totalitarizam, već su iskazali svoju spremnost da pristanu na onaj totalitarizam koji će im omogućiti opstanak na vlasti, a to je nasilje navijačkih skupina i jačanje desnice", kazao je.
Osvrnuo se i na informacije o pjesmi koju je navodno pjevala riječka Armada, naglašavajući da se, prema onome što je čuo prije emisije, nije radilo o pjesmi "Druže Tito, mi ti se kunemo", nego o pjesmi povezanoj s ideologijom koja je prisutna u javnom prostoru. Upozorio je da takve pojave mogu pridonijeti pasivizaciji građana umjesto da ih potaknu na otpor.
Smatra da bi politički otpor takvim pojavama trebali predvoditi upravo oni koji su za to dobili povjerenje birača, ponajprije ljevica i liberali.
"Otpor bi u političkom prostoru trebali predvoditi oni koji su za to plaćeni i koji su se odlučili sudjelovati u političkom životu, to su ljevica i liberali. Inače, s punim pravom možemo ih smatrati šegrtima ovakvog kaosa gdje se pod prividnom osudom svih totalitarizama razvija scena da bujaju samo dva totalitarizma", poručio je.
"Novinari su glavni neprijatelji Plenkovićeve vlasti"
Govoreći o prozivkama novinara i napadima na medije, Vučetić je ocijenio da oni postaju glavna meta Plenkovićeve vlasti jer još uvijek obavljaju ulogu nadzora nad političarima i upozoravaju na korupciju i ideološke pritiske.
"Novinari su glavni neprijatelji Plenkovićeve vlasti i ovog njegovog novog ideološkog obličja i on tu nastupa kao osoba koja je uspostavila kontrolu nad svim institucijama, a sad želi nad svim redakcijama", rekao je.
Smatra da premijer ne želi biti suočen s vlastitim političkim djelovanjem i javnim kritikama, dok je novinarska profesija preuzela dio odgovornosti koju, prema njegovu mišljenju, ne obavlja oporba.
"Ne želi da ga se suočava s onim što on jest i da ga se javno prokazuje, a budući da to ne čini oporba, nego su tu pozitivnu ulogu čuvanja društva od korupcije i ideologije na svoja leđa preuzeli novinari, sasvim je razumljivo zašto Plenković u svom osvetničkom pohodu kreće prema onima koji još uvijek čuvaju vrijednosti svoje profesije", kazao je.
Vučetić je pritom ustvrdio da Plenković ne razumije važnost profesionalnih vrijednosti i neovisnosti novinarstva.
"Miletić je pozivanjem na Isusa napravio još jedan propust"
Na pitanje o djelovanju oporbe u okolnostima napada na novinare i skandaloznih istupa dijela navijača, Vučetić je izdvojio Most kao političku opciju koja svakodnevno komunicira sa svojim biračima, ali je kritizirao sadržaj nekih njegovih poruka.
"Most je aktivna opozicija i čini ono što oporba treba činiti, a to je obraća se svom biračkom tijelu svakodnevno i njima treba čestitati na tim aktivnostima. To što je riječ o pogrešnim porukama...", rekao je.
Posebno se osvrnuo na saborskog zastupnika Mosta Marina Miletića, koji se pozivao na Isusa Krista pokušavajući opravdati svoj raniji govor. Vučetić smatra da je Miletić pritom pogrešno protumačio Isusove riječi i pokušao ih iskoristiti kako bi opravdao vlastitu retoriku.
Prema Vučetićevu tumačenju, poruka o oku i ruci koji nekoga navode na grijeh odnosi se na preispitivanje vlastitog ponašanja, a ne na opravdavanje nasilja nad drugima.
"Isus nije uputio poruku kršćanima da kopaju tuđe oči i da sijeku tuđe ruke, već da rade na vlastitom moralu. Miletić je pozivanjem na Isusa napravio još jedan propust, a to je teološki propust jer je Isusa pretvorio u nasilnika kako bi sebe sakrio kao političkog nasilnika", ustvrdio je.
"Kada vidim oporbu zapljusne me miris naftalina"
Smatra da je na takvu retoriku netko iz lijevog političkog spektra trebao jasno odgovoriti u Hrvatskom saboru i objasniti zašto se takve poruke razlikuju od onoga što bi trebala zastupati politička ljevica.
Kritičan je i prema ukupnom djelovanju oporbe, za koju smatra da ne pokazuje dovoljno energije ni političke inicijative.
"Kad vidim oporbu, zapljusne me miris naftalina. Aktivne oporbe nema, određena aktivnost se vidi u Možemo! i oni u ovoj fazi preuzimaju biračko tijelo SDP-a. SDP će u svojoj naftalinskoj usahlosti pokušati zaštititi svoje pasivne pozicije u Saboru", ocijenio je.
"Most bi mogao postati Plenkovićev partner nakon DP-a"
Vučetić smatra da Plenković želi odraditi puni mandat i izbjeći prijevremene izbore, a sadašnje koalicijske partnere vidi i kao sredstvo za pripremu budućih političkih saveza. U tom kontekstu kao moguću budućeg partnera HDZ-a istaknuo je upravo stranku Most.
Prema njegovoj procjeni, Most bi mogao privući dio birača Domovinskog pokreta i desnog biračkog tijela HDZ-a, a istodobno biti prihvatljiviji dijelu građanski orijentiranih birača.
"Plenković je osoba koja ne želi i nije u stanju raditi nešto nepredviđeno, ne želi isprovocirati izbore, već odraditi ovaj mandat. Kada potroši sadašnje koalicijske partnere koje jednim dijelom iskorištava i kao pedagoge budućih koalicijskih partnera, a to bi trebali biti mostovci", rekao je.
Vučetić smatra da Most ima dovoljno radikalnu političku poziciju da privuče dio birača DP-a i desnice HDZ-a, ali i da se može predstavljati kao umjerenija opcija u odnosu na Domovinski pokret.
"Mostovci su dovoljno radikalni da mogu preuzeti biračko tijelo DP-a i onog desnog biračkog tijela HDZ-a, dovoljno su prihvatljiviji građanskoj opciji da se zaključi kako je Most blaži u odnosu na DP. Most je istovremeno i radikalniji i uljuđeniji od DP-a i to je savršeni partner Plenkovićevu HDZ-u", ocijenio je.
Dodao je da ne očekuje kako će se Most odreći mogućnosti suradnje s HDZ-om zbog Plenkovića, iako bi stranka zbog ranijih poniženja u odnosima s premijerom mogla inzistirati na njegovu političkom uklanjanju s mjesta kandidata za predsjednika Vlade.
Vučetić je zaključio da Plenković istodobno gradi politički profil koji mu omogućuje suradnju s desnicom i prihvaćanje birača DP-a, dok se od te stranke nastoji razlikovati. U takvim okolnostima, uz sadašnju oporbu, smatra mogućim da Hrvatska nakon sljedećih izbora dobije vladu HDZ-a i Mosta na čelu s Plenkovićem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare