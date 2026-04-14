Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića

Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg nogometaša i televizijskog analitičara Joška Jeličića zbog davanja lažnog iskaza tijekom suđenja u postupku protiv Zdravka Mamića i ostalih za izvlačenje novca iz NK Dinama.
Optužnica koja je podignuta sredinom veljače Jeličića tereti da je u travnju 2016., prilikom davanja iskazivanja u svojstvu svjedoka u prethodnom kaznenom postupku, lagao da je svoje potraživanje koje je imao prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to predale dogovoreni iznos novca, prenosi Jutarnji list.
Jeličić je, naime, na ispitivanju u USKOK-u te godine rekao da je 200.000 eura, koje mu je Dinamo trebao isplatiti na temelju nagodbe za raniji dug, dobio od engleske tvrtke Real Sports Management u vlasništvu Marija Mamića. No, na suđenju Mamićima na osiječkom Županijskom sudu 2024. godine, u aferi Dinamo 2, promijenio je iskaz te je rekao da taj iznos nije dobio ni od koje engleske ili strane tvrtke, nego osobno od Zdravka Mamića. Dodao je i kako nije govorio istinu o uvjetima svoje financijske nagodbe s Dinamom jer je bio u strahu i plašio se moguće kaznene odgovornosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
