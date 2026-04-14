Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića

Jeličić je, naime, na ispitivanju u USKOK-u te godine rekao da je 200.000 eura, koje mu je Dinamo trebao isplatiti na temelju nagodbe za raniji dug, dobio od engleske tvrtke Real Sports Management u vlasništvu Marija Mamića. No, na suđenju Mamićima na osiječkom Županijskom sudu 2024. godine, u aferi Dinamo 2, promijenio je iskaz te je rekao da taj iznos nije dobio ni od koje engleske ili strane tvrtke, nego osobno od Zdravka Mamića. Dodao je i kako nije govorio istinu o uvjetima svoje financijske nagodbe s Dinamom jer je bio u strahu i plašio se moguće kaznene odgovornosti.