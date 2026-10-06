Sve je spremno za spektakl
Dalić izazvao neviđenu euforiju! Emirati šalju još šest aviona na finale, Savez navijačima plaća i ulaznice
Nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata, koju vodi bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić, večeras od 20 sati igra finale Zaljevskog kupa protiv domaćina Saudijske Arabije. Plasman u završnicu izazvao je pravu euforiju među navijačima UAE-a, a interes je bio toliki da je Nogometni savez morao udvostručiti broj posebnih letova za Džedu.
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Savez je prvotno organizirao šest aviona za navijače, no sva su mjesta popunjena za manje od deset minuta. Zbog ogromnog interesa broj letova povećan je na 12, a prijave će biti zatvorene čim se popune sva raspoloživa mjesta, prenosi Khaleej Times. .
Savez je odlučio pokriti i troškove ulaznica za navijače, pa se na stadionu Prince Abdullah Al-Faisal očekuje nekoliko tisuća simpatizera UAE-a.
Dalić lovi prvi trofej s UAE-om
Dalićeva momčad do finala je stigla bez poraza. U skupini je pobijedila Jemen 4:0 i Bahrein 3:0, dok je protiv Katara odigrala 1:1. U polufinalu je s 1:0 svladala Oman, a jedini pogodak zabio je Ousmane Camara.
UAE je imao priliku i povećati prednost, ali Nicolas Gimenez nije realizirao jedanaesterac. Ipak, Dalićeva obrana izdržala je do kraja i izborila prvo finale Zaljevskog kupa za UAE nakon 2018. godine.
"Igramo na pobjedu kako bismo osvojili trofej. Rekao sam igračima da uživaju u utakmici. Igramo protiv jedne od najjačih momčadi na turniru, na njihovu terenu i pred njihovim navijačima, ali spremni smo za izazov", poručio je Dalić.
Hrvatski stručnjak nakon polufinala nije skrivao da njegova momčad može i mora biti bolja.
شووف| الجماهير الإماراتية تحيي المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش عقب التأهل للمباراة النهائية #الإمارات_عمان #خليجي_الديار_العربية27 #كأس_الخليج || #خليجي27 #قنوات_الكاس || #منصة_شووف https://t.co/PUREKghq6v— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 3, 2026
"Nismo odigrali najbolju utakmicu i propustili smo neke prilike, posebno jedanaesterac. Najvažnije je ipak da smo izborili finale. Vjerujem da možemo igrati bolje, stvarati više prilika i u finalu ćemo biti bolji", rekao je Dalić.
Saudijci brane domaći teren
Saudijska Arabija do finala je stigla nakon dramatičnog polufinala protiv Katara. Nakon 120 minuta bez pogodaka, domaćin je slavio 3:2 nakon jedanaesteraca.
UAE će tako pokušati osvojiti svoj treći Zaljevski kup. Dosad je to uspio 2007. i 2013. godine, dok Saudijska Arabija ima tri naslova.
Za Dalića bi eventualni trijumf bio prvi trofej na klupi UAE-a. Hrvatsku je prethodno vodio do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018., bronce u Kataru 2022. te drugog mjesta u Ligi nacija.
Njegov glavni dugoročni cilj u UAE-u je izgradnja reprezentacije koja bi se trebala plasirati na Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Emirati su dosad samo jednom nastupili na svjetskoj smotri, 1990. godine.
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