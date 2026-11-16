ministar unutarnjih poslova
Božinović: Ne bih se iznenadio da se istraga o Periševoj smrti proširi na više osoba
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se u slučaju smrti Kristiana Josipa Periša istražuju sve okolnosti te da se ne bi iznenadio ako se istraga proširi i na druge osobe koje su bile prisutne tijekom postupanja medicinskog osoblja.
"Sigurno je da se istražuje sve i da, ukoliko se pokaže da postoje razlozi da se proširi istraga, da će se ona proširiti. Ja se osobno ne bih iznenadio", izjavio je Božinović odgovarajući na pitanje istražuje li se i odgovornost drugog medicinskog osoblja koje je bilo prisutno na snimci događaja u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.
Govoreći o postupanju policije nakon što je zaprimila kaznenu prijavu, Božinović je rekao da je policija prijavu dobila 23. listopada, nakon čega je u ponedjeljak započela izvide radi utvrđivanja uzroka smrti.
Pojasnio je da policija u početku nije imala potvrdu da je riječ o nasilnoj smrti, zbog čega je provjeravala okolnosti smrti i informacije o mogućem nesavjesnom liječenju sa smrtnom posljedicom.
"Policija mora doći do saznanja je li se radilo o nasilnoj smrti", rekao je, dodajući da je policija 26. listopada kontaktirala Zavod za sudsku medicinu, ali tada nije dobila potvrdu o mogućem uzroku smrti.
Prema njegovim riječima, ključan trenutak u istrazi bilo je zaprimanje snimke nadzornih kamera 6. studenoga, koja je usmjerila daljnje kriminalističko istraživanje i dovela do uhićenja četvorice medicinskih tehničara.
Na pitanje zašto policija ranije nije zatražila snimku nadzornih kamera, Božinović je odgovorio da nije imala saznanja o njezinu postojanju.
"Jedini koji imaju saznanja, to treba reći, je bolnica koja zna da ima video-nadzor, koja ima cijelu dokumentaciju i kako je taj video-nadzor uveden i kako se on koristi", kazao je.
Dodao je da bi smrt pacijenta svakako bila razlog za pregledavanje snimki, no prema informacijama koje je imao, one su pregledane tek 4. ili 5. studenoga, a policiji dostavljene dan poslije.
'Bokser nije postojao'
Osvrnuo se i na navode ravnateljice bolnice o bokseru koji je Periš navodno imao prilikom hospitalizacije, ustvrdivši da takav predmet nije postojao.
"Koliko je meni rečeno, nije bio nikakav bokser. Nije postojao", rekao je.
Govoreći o ranijim dolascima policije u bolnicu zbog prijava o nasilnom ponašanju pacijenta, Božinović je rekao da nisu postojali zakonski ni postupovni uvjeti za policijsko postupanje na način na koji je bolnica tražila.
Prema njegovim riječima, policijski službenici procijenili su da Periš nije predstavljao prijetnju osoblju, a prilikom drugog dolaska već je bio u bolničkom krevetu, vezan i pod sedativima.
"Policija postupa onda kad su ispunjeni zakonski uvjeti i kad postoji opasnost od nasilnog ponašanja", naglasio je.
Osvrćući se na konferenciju o migracijama u Beču, Božinović je ponovio da Hrvatska zagovara jačanje vanjskih granica Europske unije i postupanje policije u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima. Istaknuo je da Hrvatska takvu politiku provodi od 2016. godine te da ulaže u opremu, tehnologiju i policijske službenike.
Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Zbog sumnje na teško ubojstvo posebno ranjive osobe uhićena su četvorica medicinskih tehničara kojima je određen istražni zatvor.
Nakon objave snimke postupanja prema Perišu ostavku je podnijela ravnateljica Klinike Majda Grah, a uslijedile su i ostavke drugih članova vodstva bolnice i Upravnog vijeća.
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