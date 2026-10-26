Blato
Položen temeljac za dječju bolnicu, Hrstić odredila datum kada će biti gotova: "Pišemo povijest"
U zagrebačkom Blatu svečano je u ponedjeljak položen temeljni kamen za Nacionalnu dječju bolnicu čija je izgradnja planirana do kraja 2029. godine. Projekt je vrijedan više od 230 milijuna eura, a ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako se današnjim danom piše povijest.
Ministrica zdravstva rekla je kako se danas ne postavlja samo temeljni kamen. "Danas postavljamo temelje zdravstvene ustanove koja će našoj djeci pružati nove mogućnosti liječenja, njihovim roditeljima donositi veću sigurnost, a hrvatskom zdravstvu stvoriti nove perspektive razvoja", istaknula je.
Kruna ulaganja u pedijatriju
Pripremni radovi počeli u početkom ovog mjeseca. Bolnica će se prostirati na 53.040 četvornih metara, imat će više od 200 stacionarnih, odnosno 100 kreveta dnevne bolnice. U prvoj fazi u Blato će se iseliti kompletna Klaićeva bolnica, s onkologijom i fizikalnom medicinom koje su trenutno dislocirane, kao i cijela pedijatrija iz Vinogradske bolnice, istaknula je Irena Hrstić.
"Osim brige za djecu u koju zdravstvo kontinuirano ulaže, ovo će biti kruna ulaganja u pedijatrijsku skrb", poručila je ministrica.
Dio buduće bolnice u Blatu bit će i nekadašnja, nikad završena, Sveučilišna bolnica, odnosno njezin dio koji je funkcionalan i koji će se iskoristiti za tehnički blok, dok će se ostatak kompleksa tek planirati kada se detaljno prouči ažurirana studija o iskoristivosti postojeće konstrukcije, pojasnila je Hrstić.
Na novinarsko pitanje kada će bolnica moći primiti prve pacijente, ministrica je odgovorila da će planiranje medicinske opreme biti u 2029. godini, pa će o nabavi ovisiti i početak liječenja.
Svaki roditelj uz svoje dijete
Ravnateljica Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj Iva Hojsak podsjetila je kako ta bolnica trenutno radi na tri lokacije i posebno je istaknula važnost što će konačno biti svi "pod istim krovom".
"7000 djece je bilo hospitalizirano prošle godine samo na našoj lokaciji u Klinici za dječje bolesti i oko 400.000 posjeta smo imali u specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Ti su brojevi stvarno veliki i to su djeca koja nisu samo iz grada i okolice. Jedan od najvećih pluseva selidbe u novu bolnicu je mogućnost da svaki roditelj bude uz svoje dijete bez obzira na njegovu dob", poručila je Hojsak.
Prva bolnica na geometralnu energiju
Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako će bolnica u Blatu biti ogroman iskorak za hrvatsko zdravstvo i pedijatriju te je podsjetio kako od prvoga mandata rade na preduvjetima da se ona izgradi, a vjeruje da će cijeli projekt biti realiziran u 38 mjeseci.
"Ovo je bolnica koja će biti u poziciji iskoristiti geotermalnu energiju koja je tu, ispod nas. Bit će prva takva u Europi u potpunosti. Vjerujem da će svi liječnici u Klaićevoj, a i iz drugih pedijatrija koje će se ovdje transferirati, kao i medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje imati najbolje uvjete. Oprema će sigurno biti najsuvremenija, a da će naravno budući mali pacijenti imati onu skrb kakvu zaslužuju", poručio je premijer.
Jedina bolnica južno od Save
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je kako je današnji dan bitan ne samo za Hrvatsku nego i za Grad Zagreb. Kada se bolnica izgradi, rekao je, bit će jedina koja je smještena južno od Save, tako da je važna i za ravnomjernu pristupačnost ne samo za Zagreb, nego i njegov prsten, ali i cijelu Hrvatsku.
"Na nama je, kao Gradu, da dalje razvijamo prometnu infrastrukturu, što podrazumijeva i Jarunski most, povezivanje s tramvajskom prugom i sa zapadne, ali i istočne strane od rotora kako bi građani mogli u potpunosti koristiti bolnicu i imati dobru pristupačnost i javnim prijevozom", poručio je Tomašević.
Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman rekla je kako se upravo kroz ovakve projekte vidi prava vrijednost europskih fondova. Dosada su se istaknula je, pokrila 92 projekta zdravstvene zaštite vrijedna 375 milijuna bespovratnog novca.
"Ovim projektom ne ulažemo samo u infrastrukturu, ulažemo u generacije koje dolaze iza nas i ulažemo u povjerenje koje zajednički gradimo kao Vlada prema našim građanima", poručila je Mikuš Žigman.
Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner istaknuo je da će izgradnjom bolnice, koja će pod jednim krovom osigurati zdravstvenu skrb za najmlađe pacijente iz cijele Hrvatske, hrvatska pedijatrija koja vrlo visoko kotira na europskoj i svjetskoj razini, dobiti priliku za još intenzivniji razvitak, a na korist malih pacijenata.
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