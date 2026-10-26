Položen temeljac za dječju bolnicu, Hrstić odredila datum kada će biti gotova: "Pišemo povijest"

"Ovo je bolnica koja će biti u poziciji iskoristiti geotermalnu energiju koja je tu, ispod nas. Bit će prva takva u Europi u potpunosti. Vjerujem da će svi liječnici u Klaićevoj, a i iz drugih pedijatrija koje će se ovdje transferirati, kao i medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje imati najbolje uvjete. Oprema će sigurno biti najsuvremenija, a da će naravno budući mali pacijenti imati onu skrb kakvu zaslužuju", poručio je premijer.